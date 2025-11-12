Google va corriger l’un des défauts les plus agaçants de ses smartphones Pixel : attendez-vous à plus de personnalisation

L’une des principales critiques adressées au Launcher des Pixel est son manque d’options de personnalisation. Mais il semble que Google prévoit enfin de redonner aux propriétaires de Pixel davantage de contrôle, notamment sur l’agaçant widget At a Glance de l’écran d’accueil et de verrouillage.

Le widget Coup d’œil (At a Glance dans la langue de Shakespeare) est l’une des fonctions emblématiques de l’expérience sur Pixel. Situé en haut des écrans d’accueil et de verrouillage, il affiche les informations utiles : météo, événements du calendrier, livraisons, détails des voyages… La firme de Mountain View l’a enrichi au fil du temps de nouvelles fonctionnalités, mais ce widget ne fait pas l’unanimité.

Depuis des années, une critique à son encontre est régulièrement formulée par les utilisateurs : l’impossibilité de le supprimer totalement, même en désactivant chacune de ses fonctionnalités – autrement qu’en installant (juste pour retirer ce widget) un lanceur alternatif –, la date et le jour demeurant toujours. Mais des indices suggèrent que Google pourrait enfin avoir entendu ces doléances.

Google prépare une nouvelle fonction pour offrir plus de flexibilité aux utilisateurs de smartphones Pixel

Un bouton découvert par nos confrères d’Android Authority dans la dernière build Android Canary avec la version Android System Intelligence B.17.playstore.pixel10.825046611 suggère que Google prépare une option permettant aux utilisateurs de totalement supprimer At a Glance de leur écran d’accueil. Repéré dans les paramètres du widget et baptisé Afficher sur l’écran d’accueil, il devrait permettre aux propriétaires de Pixel de désactiver At a Glance sur leur écran d’accueil, tout en le conservant sur leur écran de verrouillage.

S’il ne fonctionne pas encore, il montre que Google y travaille activement. Toutefois, rien n’indique que cette fonctionnalité sera déployée dans la version stable. Il n’est pas rare que la firme de Mountain View abandonne certaines options en cours de développement. Il y a cependant un élément encourageant : ce n’est pas la première fois que Google envisage de donner davantage de flexibilité aux propriétaires de Pixel. Nos confrères avaient découvert, déjà en 2023, un bouton similaire en cours de développement, qui n’a finalement jamais vu le jour. Cette fois-ci, ce sera peut-être la bonne.

Si ce bouton est déployé dans une future mise à jour, les utilisateurs bénéficieront enfin de plus de liberté pour personnaliser leur écran d’accueil. En attendant, si jamais le widget At a Glance vous sort vraiment trop par les yeux, la seule solution pour vous en débarrasser reste d’installer un lanceur tiers sur votre smartphone – tout en sachant que le légendaire Nova Launcher devrait bientôt tirer sa révérence.