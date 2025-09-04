Pixel : Google teste une option de personnalisation inspirée d’Apple et Samsung

Google préparerait une nouveauté bien pratique pour ses Pixel : la possibilité de configurer des vibrations personnalisées pour chaque contact, une option déjà proposée par Apple et Samsung. Le but ? Identifier qui vous appelle sans même avoir à sortir votre smartphone.

Reconnaître la personne qui vous appelle sans même avoir à sortir votre téléphone de votre poche ou de votre sac ? C’est déjà ce que proposent Apple et Samsung grâce à leur option de personnalisation des vibrations en fonction des contacts. Du côté de Google, il semble que l’entreprise n’ait pas toujours vibré sur la même fréquence : plusieurs fois dans le passé, des utilisateurs ont signalé des changements inattendus dans les vibrations de leur Pixel – qui ont ensuite été corrigés.

Si les Google Pixel proposent déjà à leurs propriétaires d’assigner à leurs contacts des sonneries personnalisées, ils pourraient bientôt gagner, eux aussi, une option de personnalisation des vibrations. C’est ce que suggère du code caché dans la dernière version de l’application Google Contacts.

Google planche sur une option de personnalisation des vibrations pour ses Pixel

Nos confrères d’Android Authority ont découvert dans la dernière version de Google Contacts (4.63.22.800982376) de nouvelles chaînes de code aux expressions évocatrices, comme « Vibration_name » pour certains contacts. Elles suggèrent la possibilité de combiner des vibrations spécifiques avec des sonneries existantes. De telles références ont également été repérées dans le code Java, mais nos confrères ne sont pas parvenus à activer l’option lors de leurs tests.

Google serait donc en train de poursuivre ses expérimentations : en janvier dernier, une mise à jour en test de l’application Pixel Sounds révélait déjà que la firme de Mountain View planchait sur des vibrations personnalisées. En effet, cette mise à jour proposait un nouvel onglet Vibrations offrant plus d’une dizaine de modèles pour les notifications et les sonneries. Implémenter dans Google Contacts une option permettant d’attribuer des vibrations spécifiques semble être la suite logique de cette évolution.

Sa mise en œuvre pourrait donc s’appuyer sur les modèles de la bibliothèque Pixel Sounds, plutôt que sur la création de nouveaux motifs. L’objectif d’une telle option ? Savoir enfin qui vous appelle sans avoir à regarder votre téléphone, même lorsque votre Pixel est en mode silencieux ou si vous êtes dans un environnement bruyant.

Cette fonctionnalité, si elle est un jour déployée – ce que rien ne garantit pour le moment – permettrait à Google de s’aligner sur la concurrence. Apple permet déjà aux propriétaires d’iPhone d’attribuer des vibrations spécifiques à leurs contacts et même de créer leurs propres modèles. Quant à la surcouche One UI de Samsung, elle prend aussi en charge des vibrations spécifiques selon les contacts.