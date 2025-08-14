Découvrez des pépites musicales tous les jours grâce à cette nouvelle fonctionnalité de YouTube Music

YouTube Music, le service de streaming musical de Google, tente de sortir du lot face aux géants de ce secteur ultra concurrentiel. La firme de Mountain View teste donc régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour son application. La dernière en date : un flux Daily Discover.

Spotify, Deezer ou Amazon Music, les plateformes de streaming audio ne manquent pas. C’est pourquoi, YouTube Music, le service de streaming audio signé Google, multiplie les nouvelles fonctionnalités pour enrichir son expérience utilisateur et s’imposer dans ce secteur où la concurrence est rude.

L’application YouTube Music s’est par exemple dotée d’une fonctionnalité d’extraits vidéo en janvier dernier ou encore de l’option Volume constant en avril. Certaines fonctions, attendues, étaient déjà disponibles sur des plateformes concurrentes, telles que l’outil de reconnaissance de chansons. Mais cette fois-ci, Google teste un nouvel outil de découverte musicale que ne possède pas Spotify, d’après nos confrères d’Android Authority.

Google teste un flux de découvertes quotidiennes dans YouTube Music

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée sur Reddit : l’utilisateur One_Flow_8127 y partage deux captures d’écran de son application YouTube Music, sur laquelle figure une nouvelle section sous forme de carrousel : Daily Discover (Découverte quotidienne). Elle est située sur la page d’accueil, au-dessus de la catégorie Titres tendance pour vous – accessible après quelques défilements. La découverte quotidienne vous suggère chaque jour de nouveaux morceaux et artistes, selon vos préférences et habitudes d’écoute.

Certes, Spotify est aussi doté d’options de découverte, mais il propose surtout des artistes connus et présente ses recommandations sous forme de playlist, tandis que le Daily Discover de YouTube Music les affiche sous forme de titres classiques. Mais si vous préférez le format playlist, l’application vous permet de regrouper tous les morceaux avec le bouton Tout lire. Elle justifie aussi ses suggestions : « Pour les fans de » ou « Parce que vous avez aimé ». D’après Android Authority, ce flux Daily Discover pourrait compléter ou remplacer le Mix Découvertes de l’application, une playlist personnalisée et actualisée tous les mercredis, dont il semble s’inspirer.

Cette option semble actuellement en phase de test et réservée à certains utilisateurs. En effet, elle a déjà été repérée plusieurs fois ces dernières semaines, parfois à une autre place dans l’application. La firme de Mountain View cherche probablement à déterminer l’emplacement optimal pour attirer l’attention, avant de déployer la fonctionnalité à grande échelle – si elle l’est un jour.