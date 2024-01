L’IA du Galaxy S24 s’invite sur d’autres modèles, la Freebox V9 propose une offre spéciale, c’est le récap’

Galaxy AI de Samsung s'invite sur d'autres appareils, le processeur Snapdragon 8 Gen 4 va vite, Free envisage une offre spéciale avec sa Freebox V9, c'est l'heure du récap' !

Pour bien débuter le week-end, gardons la tête dans les étoiles direction Vénus ! L'ESA, agence spatiale européenne, a validé une mission dont l'objectif est de percer les mystères de l'Étoile du Berger. Si vous préférez vous plonger dans les jeux vidéo, nous avons testé l'IA qui permet de discuter avec des personnages comme dans la vraie vie, c'est bluffant. Mais redescendons sur Terre pour passer en revue les news marquantes du 26 janvier 2024.

L'IA des Galaxy S24 arrive sur d'autres smartphones de Samsung

Même si elle a encore de la marge pour s'améliorer, l'intelligence artificielle made in Samsung débarquée en même temps que les Galaxy S24 est tout de même puissante. Il est logique que les derniers modèles du constructeur en profitent les premiers, mais on est en droit de se demander si l'IA sera un jour disponible sur d'autres. La réponse est oui. Galaxy AI va arriver sur plusieurs mobiles et tablettes dont nous avons bien sûr dressé la liste.

La Freebox V9 serait accompagnée d'une offre avantageuse

La Freebox V9 est attendue pour fin janvier, en tout cas son annonce. En attendant que la remplaçante de la Freebox Delta se dévoile, des petits malins ont inspecté le code du site Web de l'opérateur et ont repéré quelque chose d'intéressant. Apparemment, Free voudrait proposer un tarif préférentiel pour un forfait mobile pris en même temps que la nouvelle box. Les lignes de code ont depuis disparu, indice supplémentaire de la légitimité de l'information.

Le Snapdragon 8 Gen 4 promet d'être très rapide

Avec comme nom de code Phoenix, on s'attend à ce que le futur processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm mette le feu aux benchmarks. Les premières fuites révèlent une avancée significative en terme de performance si on le compare au 8 Gen 3 actuel. D'après les sources, la vitesse du processeur mobile peut atteindre les 4 GHz, soit logiquement plus que les 3,3 GHz du modèle actuel. De quoi rendre les smartphones plus véloces.

