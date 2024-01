Le Snapdragon 8 Gen 4 sera encore plus rapide, les premiers détails techniques fuitent

Le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4, surnommé ‘Phoenix', fait déjà sensation avec des rumeurs sur des performances exceptionnelles. Ce processeur, conçu avec la technologie avancée de 3nm, pourrait atteindre des vitesses de 4.00GHz, surpassant son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 3, qui plafonnait à 3.30GHz.

Dans le monde en constante évolution des processeurs pour smartphones, Qualcomm a toujours été à l'avant-garde avec ses séries Snapdragon. Alors que le 8 Gen 3 a été salué pour ses performances élevées, cette évolution a également été critiquée pour sa consommation d'énergie accrue, un problème que le fabricant semble vouloir résoudre avec le 8 Gen 4. Parallèlement, des rumeurs circulent sur une avancée potentielle de la date de lancement de ce nouveau processeur, éveillant l'intérêt et l'anticipation des utilisateurs.

Qualcomm ne se repose pas sur ses lauriers et semble déterminé à révolutionner sa formule avec le Snapdragon 8 Gen 4 pour offrir encore plus de puissance. Cet effort est symbolisé par le passage à la technologie de fabrication en 3 nm, promettant des améliorations significatives en termes de performance et d'efficacité énergétique. Toutefois, le sujet brûlant du moment reste les rumeurs entourant ce processeur, notamment concernant ses vitesses.

Le Snapdragon 8 Gen 4 sera beaucoup plus rapide que son prédécesseur, il promet des performances incroyables

D'après les informations de Digital Chat Station, le Snapdragon 8 Gen 4 marquerait une grande avancée en abandonnant les designs de processeurs habituels pour des cœurs sur mesure, nommés Oryon ou Phoenix. Ce changement stratégique pourrait permettre au processeur d'offrir de meilleures performances, surtout pour les applications qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul.

Le Snapdragon 8 Gen 4 et le Snapdragon X Elite de Qualcomm partagent donc une innovation majeure : les cœurs Oryon. Le X Elite, destiné aux PC Windows, se distingue par sa puissance et son efficacité énergétique, offrant des performances impressionnantes pour les PC portables. De son côté, le Snapdragon 8 Gen 4, conçu pour les smartphones, promet des vitesses élevées jusqu'à 4.00GHz, surpassant nettement le Gen 3. Alors que le X Elite révolutionne le marché des PC avec sa capacité à gérer des tâches lourdes tout en économisant de l'énergie, le 8 Gen 4 vise à améliorer considérablement la performance et la réactivité des smartphones.

L'augmentation de la vitesse des cœurs du Snapdragon 8 Gen 4 devrait rendre les téléphones plus rapides et plus réactifs, notamment pour les tâches exigeantes comme les jeux ou l'utilisation de plusieurs applications en même temps. En plus de ces améliorations de vitesse, on s'attend à ce que le processeur soit équipé d'un nouveau GPU (unité de traitement graphique) Adreno 830, qui serait encore plus rapide. Ces informations sont encore à prendre avec prudence, mais si elles se confirment, ce processeur pourrait vraiment révolutionner les smartphones.

Source : Digital Chat Station