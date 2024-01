Freebox V9 : un tarif préférentiel pour un forfait mobile pris avec la box ? Cet indice le laisse penser

En analysant le code du site Web de Free, on se rend compte que l'opérateur pourrait proposer un tarif privilégié pour souscrire un forfait mobile en même temps que la Freebox V9. L'indice semble plutôt solide.

Après des années de silence et d'attente, tout semble s'accélérer d'un coup pour la Freebox V9. Depuis la version Delta sortie en 2018, les freenautes n'ont plus grand chose à se mettre sous la dent. Tout juste une Freebox Pop en 2020. S'en suit une période creuse où l'on apprend rien de neuf, jusqu'à 2023. Tout commence quand Free tease sa nouvelle box en début d'année. On apprend ensuite à l'été que 50 personnes travaillent d'arrache-pied à la future Freebox V9, puis un changement dans le code de FreeOS laisse penser qu'elle prendra en charge du Wi-Fi 7.

Arrive décembre et un nouveau teaser que certains interprètent comme l'annonce d'une présentation de la Freebox V9 le 22 janvier 2024. Vous en doutez vu la date de publication de cet article, ce n'était pas ça. Mais rapidement, l'opérateur lance une invitation à un évènement le 30 janvier. Il y présentera très probablement sa nouvelle box. Avec pour slogan “comme un air de jamais vu”, on s'attend à l'intégration du Wi-Fi 7, même si pour l'instant il faut encore patienter. En attendant, un autre indice s'est glissé dans un endroit pas forcément visible de tous.

Free pourrait proposer un tarif plus avantageux pour un forfait mobile souscrit avec la Freebox V9

En examinant le code du site Web de Free, un internaute a découvert des lignes mentionnant clairement la Freebox V9. Jusque là, rien de très surprenant, si ce n'est que cela appuie encore plus l’hypothèse de son arrivée imminente. Ce qui est plus intéressant, c'est que toujours selon le code, les abonnés à la Freebox V9 pourraient souscrire un forfait mobile avec données illimitées en profitant d'un tarif préférentiel.

Il y en aurait deux au choix. Le premier serait à 15,99 € par mois au lieu de 19,99 €, ce qui est identique aux offres proposées avec les autres Freebox. Le deuxième serait le même, mais à 9,99 € par mois avec 1 an d'engagement. Notons aussi la présence d'une “Freebox V9” et d'une “Freebox V9 light”. Normalement, il ne devrait pas s'agir de deux versions différentes, mais d'une manière de distinguer les offres sur le site Web de l'opérateur. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Depuis, Free a effacé les lignes de code dont il est question ici, ce qui fait penser qu'elles étaient légitimes et non laissées là volontairement pour brouiller les pistes.

Source : Univers Freebox