Cette mission spatiale va explorer Vénus et tenter de percer ses mystères

L'agence spatiale européenne a validé la mise en œuvre de la mission EnVision. Son est d'étudier Vénus sous toutes les coutures ou presque pour comprendre comment cette voisine de la Terre peut être aussi différente de notre planète.

L'Homme est bien décidé à percer les secrets de l'espace. Et pas la peine d'aller explorer les confins les plus reculés de l'univers pour cela, les planètes de notre système solaire sont déjà bien assez mystérieuses. Mars est le plus souvent sous les feux de la rampe. Surtout quand on découvre des immenses dépôts d'eau glacées à sa surface. Mais ce n'est pas la planète rouge qui nous intéresse ici. L'ESA, l'agence spatiale européenne, a en effet validé une mission chargée de s'envoler vers Vénus.

Rappelons que l'astre est bien plus proche de la Terre que Mars. Pourtant, elle est beaucoup plus inhospitalière. Entièrement couverte de nuages constitués en majorité d'acide sulfurique, la température moyenne à sa surface est de 492° Celsius. La pression de l'air y est 92 fois supérieure à celle de la Planète bleue. Malgré ce portrait inquiétant, ce n'est pas la première fois que l'on part explorer l'Étoile du Berger (qui n'en est pas une). La NASA et l'ex-Union Soviétique s'en sont approchées entre les années 60 et 80. Quant à l'Europe, elle a déjà lancé Venus Express en 2005. La mission a pris fin en 2014. Celle à venir s'appelle EnVision, et elle sera la première à analyser ce qu'il se passe sous la surface de Vénus grâce à un radar spécial.

L'ESA approuve une mission d'un nouveau genre en partance pour Vénus

La sonde EnVision va embarquer d'autres outils. “Un deuxième instrument radar, VenSAR, cartographiera la surface avec une résolution allant jusqu'à 10 mètres et déterminera des propriétés telles que la texture de la surface. Trois spectromètres différents étudieront la composition de la surface et de l'atmosphère”. Enfin, elle “utilisera les ondes radio pour étudier la structure interne de la planète et les propriétés de l’atmosphère”. L'idée est de comprendre comment cette voisine de la Terre peut être aussi différente d'elle.

L'appareil ne fera pas le voyage tout seul. La mission EnVision sera lancée en même temps que deux autres sélectionnées par la NASA : DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) et VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy). “Ensemble, EnVision, DAVINCI et VERITAS fourniront l'étude la plus complète jamais réalisée sur Vénus”, précise l'ESA.