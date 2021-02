Surface Duo : le smartphone Microsoft sera vendu en France le 18 février pour 1549 euros

Le Surface Duo est le premier smartphone Android de Microsoft. Déjà disponible aux Etats-Unis, il sera vendu en France à partir du 18 février. Un produit qui dispose d’une fiche technique moyenne, mais d’un format intéressant avec ses deux écrans.

Le Surface Duo est le tout premier smartphone Android de Microsoft. Présenté fin 2019, le terminal mise sur son format pour séduire, notamment avec son affichage à deux écrans. Disponible depuis 2020 aux Etats-Unis, il est aujourd’hui annoncé pour une sortie française. Ce sera pour le 18 février.

Le produit sera ainsi vendu à la Fnac mais aussi sur le site de Microsoft. Il sera nécessaire de casser sa tirelire pour se le procurer, puisque son prix affiché se montre très élevé : 1549 euros pour la version 128 Go et 1649 euros pour la version 256 Go. Cela semble un peu cher pour ce qui est proposé.

Surface Duo dispose d'une fiche technique moyenne

Le Surface Duo adopte un format intéressant. Avec ces deux écrans, il présente une utilisation « livre », un peu comme le Z Fold 2. La différence est qu'il dispose de deux dalles (et non d'une pliable) et peut se contorsionner à 360 degrés. Microsoft mise sur ce concept et l’utilisation, les applications natives étant totalement adaptées pour le travail sur deux affichages distincts, que ce soit en mode portrait ou paysage.

Si la forme est intrigante, on peut être un peu refroidi par la fiche technique du smartphone. Il est équipé de deux dalles AMOLED de 5,6 pouces (8,1 pouces combinées) d’une définition de 1800 x 1350 pixels chacune. A l’intérieur, nous trouvons un vieillissant Qualcomm Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de RAM. Le module photo n’est doté que d’un capteur de 11 mégapixels. On note aussi la présence d’une batterie de 3577 mAh.

A lire aussi – Test du Galaxy Z Fold 2 : cette fois, c’est la bonne !

Des caractéristiques de haut de gamme d’il y a deux ans, donc. Difficile de vraiment voir un produit incontournable, surtout à la vue de la concurrence. Pour 500 euros de plus, Samsung propose par exemple quasiment le même format, mais avec des caractéristiques bien plus intéressantes.

Le Surface Duo est un essai important pour Microsoft, qui se relance dans la téléphonie. On attend également des nouvelles du Surface Neo, ordinateur portable à deux écrans présenté en même temps et qui se fait extrêmement discret depuis.

Source : Microsoft