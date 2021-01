CES 2021 : voici le LG Rollable, un nouveau smartphone avec écran enroulable

LG a profité du CES 2021 pour dévoiler le LG Rollable, un smartphone construit autour d'un étonnant écran enroulable. Bonne nouvelle, il ne s'agit pas seulement d'un concept. Le smartphone enroulable sera disponible à vente dans le courant de l'année 2021.

Ce lundi 11 janvier 2021, le salon CES 2021 a ouvert ses portes. Á la fin de sa conférence, LG a levé le voile sur un étonnant smartphone recouvert d'un écran enroulable, le LG Rollable. Le terminal rappelle beaucoup le Oppo X 2021, un autre téléphone avec écran qui s'enroule présenté il y a quelques mois, ou le prototype de smartphone enroulable de TCL.

Grâce à ce form factor particulier, le terminal est capable de passer du smartphone à la tablette. Pour profiter d'une plus grande surface d'affichage, l'écran se déroule simplement grâce à un mécanisme logé dans la structure. Un moteur alimente probablement ce mécanisme, ce qui risque d'impacter l'autonomie de la batterie. On trouve un système similaire au sein de la LG Signature OLED R, la première télévision enrourable de la marque sud-coréenne.

LG dévoile un smartphone qui se transforme en tablette

Au premier abord, le LG Rollable ressemble donc à n'importe quel autre smartphone. Mais une fois l'écran entièrement déplié, il se rapproche plutôt de la tablette. Contrairement aux smartphones pliables actuellement sur le marché, dont le Galaxy Z Fold 2 de Samsung, le LG Rollable n'est pas équipé d'une charnière centrale. De facto, il échappe à la trace de pliure qu'on trouve sur tous les appareils avec écran pliable.

Lors de la conférence, LG s'est contenté de teaser le LG Rollable avec une poignée d'images. Par contre, la firme sud-coréenne n'a pas encore détaillé la fiche technique de l'appareil. D'après les informations obtenues par nos confrères de Cnet auprès de “personnes familières avec les plans de LG”, la marque commercialisera le LG Rollable dans le courant de l'année 2021.

Le prototype aperçu lors du CES 2021 n'est donc pas loin de la version finale qui sera commercialisée. Evidemment, il est possible que LG se contente de proposer le LG Rollable dans une poignée de pays dans un premier temps. On vous en dit plus dès que possible sur le futur du smartphone enroulable. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

