Galaxy Z Fold 2 : ce test de résistance montre que Samsung a encore des progrès à faire

Le test de résistance du Galaxy Z Fold 2 montre que le smartphone est nettement plus solide que la génération précédente. Pourtant Samsung a encore beaucoup à améliorer car l'appareil reste très fragile.

Le Galaxy Z Fold 2 est passé entre les mains destructrices de Zack de la chaîne YouTube JerryRigEverything. L'occasion de voir à quel point les améliorations apportées oar Samsung sur cette génération se traduisent bien par une meilleure durabilité. Les premiers smartphones pliables lancés par Samsung ont en effet pour point commun d'être bien plus fragiles que les smartphones classiques.

La faute à un écran pliable qui peut très facilement s'endommager, que ce soit à cause de vos ongles qui peuvent y laisser une marque, de la poussière qui peut gripper la charnière ou endommager l'électronique, ou de ce qui ressemblait à une protection collée sur l'écran – qui en faisait en réalité partie intégrante – que certains ont tenté malgré tout de retirer. Bilan : 24 h après que les toutes premières unités soient arrivées dans les mains des journalistes, on trouvait déjà des unités dont l'écran s'était cassé.

Lire également : Galaxy Z Fold 2 – ce démontage iFixit montre à quel point Samsung a amélioré le smartphone

Le Galaxy Z Fold 2 est un peu plus solide, mais il y a encore du travail

Avec le Galaxy Z Fold 2 Samsung fait la synthèse de son expérience sur le segment, renforcée par la sortie d'un Galaxy Fold 1 amélioré et d'un Galaxy Z Flip dans un facteur de forme différent. Le nouveau Galaxy Z Fold 2 bénéficie ainsi d'un écran externe plus grand, recouvre l'écran interne d'une protection en verre UTG (Ultra Thin Glass), et adopte une nouvelle charnière plus robuste et mieux équipée pour lutter contre la poussière.

Verdict ? Au scratch test l'écran externe montrait des rayures permanentes dès le niveau 6 avec des rayures plus profondes au niveau 7 – comme pratiquement tous les smartphones du marché. L'écran interne, lui, marque les rayures dès le niveau 2 : la faute à une protection en plastique qui recouvre le verre UTG. De quoi vraisemblablement rendre l'écran plus solide, dans l'ensemble. Mais c'est bien cette couche supérieure qui marque les rayures. Et il ne faut surtout pas la retirer sous peine de casser votre écran.

Pour vous donner un ordre de grandeur, le niveau 2 représente une dureté équivalente à celle de vos ongles. On espérait vraiment des améliorations sur ce point mais il semble qu'il faudra attendre encore la génération prochaine, ou la suivante, pour voir de vrais changements. Le test suivant consistait à mettre un peu de sable avec des cailloux sur le téléphone, pour tester sa charnière.

Dans ce trayon le smartphone se comporte bien mieux que la génération précédente. Il n'y a à aucun moment eu de perte de fonctionnalité, à l'exception du lecteur d'empreintes qui semble étonnamment sensible sur le Z Fold 2. On vous laisse constater ce qui change et ce que Samsung peut encore améliorer dans la vidéo ci-dessous :