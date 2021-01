LG pourrait quitter le marché du smartphone face à l’effondrement de ses ventes

LG envisage de se retirer du marché du smartphone. Face à l'effondrement de ses ventes dans le monde, la firme sud-coréenne pourrait choisir de fermer une partie, voire la totalité, de sa division mobile.

Ce 20 janvier 2021, Yonhap News, une agence de presse sud-coréenne, a partagé un mémo interne reçu par les employés de LG. Ce mémo a été rédigé par Bong-Seok Kwon, l'actuel PDG de LG Electronics, et laisse sous entendre que le groupe étudie l'idée d'enterrer sa branche mobile.

“LG Electronics en est arrivé au point où il est temps de faire le meilleur choix en jugeant calmement de sa compétitivité actuelle et future dans le secteur mobile” explique Bong-Seok Kwon. Face à la concurrence de marques chinoises comme Huawei, OnePlus ou Xiaomi, la branche mobile de LG peine à séduire les acheteurs et garder la tête hors de l'eau.

La fin des smartphones LG ?

En l'espace de 5 ans, la division smartphone de LG a d'ailleurs perdu jusqu'à 3,743 milliards d’euros. En 2015, LG détenait pourtant encore 15,4% du marché du smartphone. Fin 2020, les parts de marché de la marque dans le monde ne dépassent pas les 3%. En France, LG n'est plus présent sur le marché de la téléphone mobile depuis début 2019, soit près de deux ans. Á l'époque, la branche française expliquait vouloir “faire une pause” afin de ‘“revenir plus fort” lors du déploiement de la 5G.

Conscient de ses lacunes, LG s'interroge sur l'avenir de sa division mobile. “Actuellement, toutes les possibilités sont ouvertes et l'orientation de l'exploitation de l'entreprise est soigneusement revue” met en garde Bong-Seok Kwon dans son mémo interne. Interrogé par nos confrères d'Android Authority, un porte-parole de LG confirme la véracité du mémo et précise que “rien n'a encore été décidé sur l'avenir de notre entreprise mobile, mais la direction garde l'esprit ouvert”.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que LG hésite à se retirer du marché de la téléphonie mobile. En 2012 déjà, LG admettait envisager de laisser de côté le secteur de la téléphonie pour mieux se concentrer sur les téléviseurs. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur la défection de LG, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Authority