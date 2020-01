Motorola Razr (2019) : découvrez le smartphone pliable avec ces 6 vidéos

Motorola a publié une demi-douzaine de vidéos sur YouTube présentant son Razr (2019) sous toutes les coutures. Dans ses séquences, vous pouvez découvrir comment interagir avec l’écran externe et comment l’interface passe d’un écran à l’autre. Motorola en profite aussi pour rappeler les différentes caractéristiques techniques de son premier téléphone à écran pliable.

Assistons-nous au grand retour de Motorola ? La firme américaine a su cristalliser l’attention en présentant le Motorola Razr (2019) en fin d’année dernière. Ce smartphone, qui reprend l’ergonomie et le châssis à clapet du Razr originel, s’appuie sur un écran flexible qui se plie et se déplie pour offrir une très grande surface d’affichage, comme la très grande majorité des smartphones modernes.

À l’approche du début de sa commercialisation, notamment outre-Atlantique où le Razr (2019) est entré en précommande, Motorola a entamé sa campagne de communication. Elle démarre cette semaine avec une demi-douzaine de vidéos postées sur YouTube. Vous les trouverez toutes en fin de cet article. Elles ont pour but de présenter toutes les particularités technologiques et physiques du smartphone.

Un grand écran et de nouveaux gestes pour la navigation

La première est certainement la plus intéressante, car elle résume en quelques dizaines de secondes ce que vous devez savoir sur le Razr (2019). La taille de son écran (6,2 pouces). Les usages de son écran externe (lequel est tactile et ne sert pas qu’à afficher des notifications). Son capteur photo principal muni d’un mode nuit pour éclairer les clichés nocturnes et d’outils pour améliorer les portraits quand les conditions lumineuses viennent à être plus faibles. La charge rapide et l’autonomie annoncée d’une journée complète. Ou encore sa carte eSIM intégrée. L’une d’entre elles se focalise sur l’écran et sur les risques d’apparitions de bosses.

Une autre vidéo présente également certains accessoires, comme un dock de chargement, un chargeur rapide et un casque intraauriculaire (vendu avec le téléphone). Vous découvrirez également une séquence dédiée à la gestuelle avancée pour activer sans effort certaines fonctions, comme la capture d’écran, l’activation de la lampe torche ou le démarrage de l’application photo. Voilà donc de quoi découvrir le Motorola Razr (2019) et, peut-être tomber suffisamment sous le charme pour envisager son achat à 1600 euros, puisque ce sera son prix en Europe.