LG gram SuperSlim : le PC portable ultra fin et léger est en promo

Présenté lors du CES 2023, le LG gram SuperSlim est un PC ultraportable 15,6 pouces qui pèse moins de 1 kg et avec une épaisseur de seulement 10,9 mm. Avec son design haut de gamme, il embarque les dernières technologies du marché ainsi qu’un superbe écran OLED anti-reflet. Il profite d’une promotion le faisant passer sous la barre des 1500 euros.

Avec sa gamme LG gram, le constructeur sud-coréen propose des ordinateurs portables ultra-légers puissants pour un usage professionnel ou simplement pour les loisirs. Sur chaque modèle de la gamme, le design est particulièrement travaillé pour offrir d’excellentes finitions. Avec le LG Gram SuperSlim, LG a voulu faire l’ordinateur portable le plus fin de la gamme sans pour autant faire des sacrifices sur les performances puisqu’il est équipé notamment d’un processeur Intel Core de 13ème génération.

DÉCOUVRIR L’OFFRE BOULANGER

L’ULTRAPORTABLE LG GRAM LE PLUS FIN

Ce qui se remarque le plus rapidement quand on regarde le LG Gram SuperSlim, c’est son extrême finesse. En effet, son châssis offre une épaisseur de seulement de 10,9 mm. Mais ce n’est pas tout puisqu’il s’agit également d’un PC ultraportable très léger. Avec 990 grammes sur la balance, il s’agit donc d’un des PC portables 15,6 pouces les plus fins et légers du marché. Vous pourrez le transporter facilement dans votre sac sans vous soucier de son poids ni de son encombrement. En complément, LG propose également un chargeur 65W très compact que vous pourrez emporter n’importe où sans souci.

Un PC ultraportable se doit également d’offrir une excellente autonomie pour pouvoir l’utiliser en déplacement sans avoir à chercher régulièrement une prise secteur pour le recharger. LG a réussi l’exploit d’intégrer une batterie de 60 Wh dans son châssis ultra fin, ce qui lui permet de tenir sans aucun souci une journée de travail complète.

Son look haut de gamme, grâce à des finitions impeccables, a été récompensé notamment d’un iF Design Award et d’un Red Dot Design Award 2023. LG a aussi fait attention à sélectionner des matériaux à la fois très légers mais aussi solides et résistants. Le LG Gram SuperSlim a d’ailleurs réussi les 7 tests de durabilité de la norme militaire MIL-STD-810H.

UNE QUALITÉ D’IMAGE IMPECCABLE AVEC DES NOIRS INFINIS

Le LG Gram SuperSlim est équipé d’un écran avec une dalle OLED 15,6 pouces et une résolution FHD (1920 x 1080 pixels). La technologie LG OLED permet d’afficher des couleurs éclatantes, avec la prise en charge de 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3, et des noirs infinis avec un taux de contraste de 1 000 000:1. Compatible HDR, cet écran profite aussi de la technologie anti-reflet et faible réflexion pour pouvoir avoir une image lumineuse et contrastée, même dans un environnement lumineux.

Le confort de visionnage est aussi amélioré grâce à un temps de réponse réduit de seulement 0,2 ms qui permet des mouvements fluides sans saccades, que ce soit pour faire défiler un document ou pour regarder un film dans les meilleures conditions. LG a aussi pensé à protéger vos yeux de la lumière bleue en réduisant en dessous de 6,5 % la lumière bleue nuisible. Vous pourrez donc travailler sur votre PC portable de jour comme de nuit sans craindre la fatigue oculaire.

Pour accompagner cet écran haut de gamme, LG a aussi intégré un système sonore compatible Dolby Atmos pour profiter d’un son surround et d’une expérience de visionnage plus immersive.

PROFITEZ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

Du point de vue des performances, le LG Gram SuperSlim n’est pas en reste puisqu’il intègre la plateforme Intel EVO avec un processeur Intel Core de 13ème génération Raptor Lake. Le modèle 15Z90RT-G.AA78F EVO intègre le processeur 12 cœurs Intel Core i7 1360P cadencé à 2,2 GHz (jusqu’à 3,7 GHz en mode turbo). Il est épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5 6000Mz et d’un disque dur 1 To Dual slot SSD PCIe 4.0 NVMe. Cet ordinateur tourne sur le dernier OS de Microsoft, Windows 11.

Cette configuration permet de travailler avec des logiciels gourmands en puissance de calcul tout en gardant une vitesse de traitement ultra-rapide. Le LG Gram Superslim est également conçu pour vous offrir une expérience de travail optimale grâce à une gestion impeccable du multitâche.

Enfin, ce PC ultraportable est aussi équipé de la solution LG Security Guard qui verrouille votre ordinateur et qui vous alerte directement quand il détecte une situation anormale, comme par exemple une tentative de vol.

Officialisé à 1899 euros, il profite d’une promotion agressive chez Boulanger, faisant tomber son prix à 1499 euros. Cela représente une économie de 21 %. Encore un bon argument pour vous faire craquer.

DÉCOUVRIR L’OFFRE BOULANGER

Cet article est une publication sponsorisée proposée par LG.