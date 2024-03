Les ZFE lâchent du leste dans plusieurs villes en 2025

Bonne nouvelle, le gouvernement vient d’annoncer un assouplissement des règles dans certaines ZFE dès le 1er janvier 2025. Alors que cinq grandes villes françaises devaient interdire les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air 3 l’an prochain, elles ne seront que deux finalement : Lyon et Paris.

Depuis ce 1er janvier 2024, certains ZFE ont décidé de durcir leurs réglementations, en interdisant notamment l’accès aux voitures diesel fabriquées avant 2006. Ainsi, les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air 4 ne peuvent plus circuler dans les rues de Strasbourg, Lyon et Grenoble.

Et bien entendu, il est attendu que les règles durcissent davantage dès l’année prochaine, puisque certaines ZFE devront interdire l’accès aux véhicules Crit’Air 3 au 1er janvier 2025 (soit les Diesel de plus de 14 ans et les voitures à essence de plus de 19 ans). Mine de rien, cette mesure concerne des millions d’automobilistes, les Crit’Air 3 constituant pas moins de 20 % du parc français.

Les ZFE de Strasbourg, d’Aix-Marseille, de Lyon, de Roue et de Paris devaient notamment instaurer ces nouvelles règles. Mais comme vient de l’annoncer le gouvernement, certaines d’entre elles seront finalement dispensées. D'après le Ministère de la Transition écologique, les zones à faible émission de Strasbourg, Roue et Aix-Marseille échappent finalement au couperet.

Paris et Lyon restent sous le coup des nouvelles règles

La raison ? Les trois agglomérations ne dépassent plus régulièrement les seuils légaux de dioxyde d'azote. En effet, la concentration en NO2 est passée sous la barre des 40 microgrammes/m³ sur ces territoires, ce qui témoigne donc d'une amélioration notable de la qualité de l'air. Attention toutefois, précisons que l'interdiction des Crit'Air 3 sera maintenue à Strasbourg à titre pédagogique. En d'autres termes, les automobilistes pourront circuler et ne seront pas sous la menace d'une sanction.

“Le principe, c'est que quand vous passez en dessous des seuils, vous ne mettez plus en oeuvre de restrictions nouvelles, mais vous concernez celles que vous avez”, explique dans les colonnes du Figaro Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Pour Strasbourg, Rouen, Aix-Marseille et “pour tous les territoires qui ne sont pas en dépassement de seuils, et c'est le cas de 41 agglomérations de plus de 150 000 habitants sur 43, on peut se contenter de la mise en place du périmètre ZFE et de l'application minimale du dispositif”, ajoute le politique.

Rappelons toutefois que la pollution de l'air est responsable chaque année de 40 000 décès prématurés par an en France. Elle également responsable de l'aggravation de certaines pathologies respiratoires, comme l'asthme notamment.

Source : Le Figaro