L’UE impose l’installation de caméras dans nos voitures pour détecter les signes de fatigue

D’ici 2050, l’Union européenne espère éradiquer les accidents mortels sur nos routes. Le chemin est encore pour y arriver, mais une nouvelle étape sera franchie le 7 juillet prochain. À compter de cette date en effet, toutes les nouvelles voitures arrivant sur le marché devront être équipées d’une caméra à l’intérieur de leur habitacle. Ces dernières seront chargées de détecter les signes de fatigues ou de distraction chez le conducteur et le rappeler à l’ordre en cas de besoin.

La Commission européenne prévoit ainsi qu’une alerte devra être envoyée au conducteur lorsqu’il ne regarde plus la route pendant 3,5 secondes à 50 km/h. Ce chiffre passe à 6 secondes lorsqu’il roule entre 20 km/h et 50 km/h. Ces détecteurs viendront compléter la panoplie de capteurs déjà présents dans nos véhicules, notamment au niveau du volant, déjà capables de déterminer si le conducteur est attentif ou non.

Votre voiture devra bientôt vous alerter lorsque vous n’êtes pas attentif à la route

La Commission ne précise pas quel message d’alerte le véhicule devra afficher lorsqu’il détecte des signes de fatigue. Toutefois, on peut imaginer des systèmes similaires à ceux déjà existants, qui invitent à prendre une pause sur son trajet lorsque le conducteur somnole. Certains se montrent même de plus en plus insistants lorsque l’alerte est affichée plusieurs fois dans un court laps de temps. En outre, la Commission impose que les capteurs soient efficaces de jour comme de nuit, et peu importe la tenue du conducteur.

Une nouvelle contrainte pour les constructeurs qui pourraient bien se transformer en opportunité. Comme l’explique Ayla Vanden Driessche, responsable business développement sur les systèmes d’aide à la conduite chez Forvia, « Ce type de système est capable d’apporter d’autres informations ou de détecter d’autres éléments comme les émotions du conducteur pour proposer des musiques, ajuster l’ambiance intérieure, ou alors de combiner ces informations avec le DMS. Par exemple, selon les endroits où le conducteur est en train de regarder, on peut régler la luminosité des écrans pour apporter plus de conforts ou mettre en lumière une information importante. »

