Après les trottinettes électriques, Anne Hidalgo veut se débarrasser des SUV à Paris

Après les trottinettes électriques, la maire de Paris Anne Hidalgo a décidé de s'attaquer aux SUV. Pour réduire leur nombre dans les rues de la capitale, l'édile envisage d'augmenter le prix du stationnement pour les véhicules à gros gabarit. Une concertation citoyenne sur le sujet est prévue en février 2024.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la maire de Paris a fait part de sa volonté de chasser les SUV des rues de la capitale. Pour ce faire, l'édile socialiste et écologiste a déjà des idées, à commencer par la tenue d'une concertation citoyenne sur le sujet en février 2024.

Anne Hidalgo veut s'attaquer aux SUV à Paris

Si l'élue est parfaitement consciente qu'elle n'arrivera pas à bannir purement et simplement les SUV des artères de la Ville Lumière, elle a trouvé d'autres méthodes pour réduire leurs nombres. Ainsi, elle voudrait notamment augmenter le prix du stationnement pour les véhicules lourds et de gros gabarit. “Je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiels des SUV et des 4X4″, détaille-t-elle.

Anne Hidalgo poursuit : “La consultation vise à répondre à plusieurs enjeux de sécurité, de partage de l'espace public et de pollution. Si depuis dix ans, la place de la voiture n'a eu de cesse de diminuer dans Paris, la taille moyenne des voitures, elle, a augmenté dans la capitale. Cela s'explique par l'explosion des ventes de SUV et de 4X4 en France”.

Malgré tout, il reste de nombreuses zones d'ombres à éclaircir. La maire de Paris n'a pas encore précisé le montant du tarif majoré, tout comme le poids arrêté pour qu'un SUV soit considéré comme lourd. Avec cette mesure, la maire de Paris se rapproche fortement de la politique appliquée par l'édile de Lyon Gregory Doucet. En effet, son homologue d'Europe Ecologie Les Verts compte augmenter dès 2024 dans sa ville les tarifs du stationnement pour les véhicules les plus lourds. Plus précisément, trois tarifications seront proposées aux résidents et aux visiteurs, allant de 15 € à 45 € selon le gabarit du véhicule.

Source : Capital