ZFE : le gouvernement revoit sa politique pour apaiser les tensions

Les ZFE ou zones à faibles émissions ne sont pas vraiment appréciées par les Français. En cette période de grogne sociale, le gouvernement vient d'annoncer un ajustement des restrictions liées à ce dispositif.

S'il y a bien une mesure qui fait polémique auprès des Français, il s'agit bien des ZFE ou Zones à faibles émissions. Vous connaissez probablement le principe de cette mesure : réduire la pollution de l'air et les émissions de CO2/particules fines dans les agglomérations les plus touchées en y interdisant l'accès aux véhicules les plus polluants.

Les ZFE, ou “zones à forte exclusion” comme aiment le dire ses détracteurs, sont entrées en vigueur depuis 2015 dans le Grand Paris avant de s'étendre aux autres grandes villes en 2021. Maintenant, il revient au comité de concertation des ZFE de dresser le bilan et surtout de proposer un ensemble de mesures pour “renforcer l'acceptabilité sociale et l'harmonisation des ZFE”. En d'autres termes, faire en sorte que le dispositif devienne plus tolérable aux yeux des Français.

Un premier rapport vient justement d'être remis à l'exécutif, tandis qu'un second est attendu pour la rentrée. Il consistera principalement à comparer les ZFE avec d'autres mesures similaires prises par nos voisins européens. Seulement et face à la grogne suscitée par le dispositif, le gouvernement a décidé de revoir sa copie.

Le gouvernement simplifie le règlement des ZFE

Pour résumer, les métropoles et villes de 150 000 habitants sont désormais rangées dans deux catégories : celles qui sont passées en dessous des seuils de pollution et celles qui ne les respectent pas. Pour les mauvais élèves, rien ne change : les voitures dotées d'une vignette Crit'Air 4 ne pourront plus circuler dès 2024. Quant aux Crit'Air 3, elles seront bannies en 2025.

En revanche, pour les autres, elles obtiennent un nouveau statut : “des territoires de vigilance”. Ces agglomérations devront appliquer une seule règle : bannir dès 2025 les voitures non-classées, soit les modèles fabriqués avant 1997. Comme l'explique le ministre des Transports Christophe Béchu, sur les 43 agglomérations avec des ZFE en France, seulement 5 (contre 11 auparavant) devront durcir les restrictions :

Le Grand Paris

Marseille

Lyon

Strasbourg

Rouen

D'après les dires du responsable, le gouvernement va concentrer des moyens humains, budgétaires et d'accompagnement pour améliorer la qualité de l'air et réduire la pollution sur ces cinq territoires.

Source : Les Echos