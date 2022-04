Les Xiaomi concernés par Android 13, le Bitcoin pourrait bientôt s’effondrer, c’est le récap’ de la semaine

Les smartphones éligibles à Android 13, les nouvelles images en fuite des iPhone 14, le cours du Bitcoin proche de chuter sous les 30 000 dollars, c’est le récap’ de la semaine.

Des nouvelles d’Android 13 et des iPhone 14 cette semaine : alors que de nouvelles images nous ont permis de découvrir les différences entre les quatre smartphones d’Apple, un leaker a levé le voile sur la liste des smartphones éligibles à Android 13 et de ceux qui ne pourront pas recevoir la mise à jour. Parmi les anecdotes de ces derniers jours, on vous raconte comment un enfant de 4 ans est parvenu à commander plus de 100 dollars de boissons et friandises grâce au smartphone de ses parents et comment un compteur Linky a complètement perdu les pédales à la grande surprise de ses propriétaires. Soyez les bienvenus dans le récap’ de la semaine.

Un enfant de 4 ans commande plus de 100 euros de friandises

Nos confrères de Phone Arena ont partagé l’expérience de l’utilisateur TikTok @marcfranks 7. Échappant à la vigilance de ses parents, le petit neveu du TikTokeur a utilisé un smartphone pour commander plus de 100 euros de nourriture et boissons chez Starbucks et Dunkin’ Donuts. Le petit garçon, âgé de quatre ans seulement, a également laissé un pourboire de plus de 30 euros au livreur Uber Eats.

Les appareils Xiaomi éligibles à Android 13

Alors que la nouvelle version d’Android devrait être présentée d’ici quelques semaines, le leaker @xiaomiui a levé le voile sur la liste complète des appareils Xiaomi, Redmi et Poco qui pourront bénéficier d’Android 13. La fuite révèle également la liste des smartphones qui ne supporteront pas la nouvelle mise à jour. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir les modèles éligibles ou non.

De nouveaux détails sur les iPhone 14

Le réseau social chinois Sina Weibo a partagé de nouveaux schémas de fabrication des iPhone 14, révélant plusieurs différences entres les quatre modèles Apple. Comme on l’avait imaginé, le modèle mini devrait disparaître et l’on devrait retrouver un modèle standard, un modèle Max, une version Pro et enfin une édition Pro Max. Grâce aux images en fuite, on découvre que les modèles Pro seront dotés d’un bloc photo géant.

Un compteur Linky s'emballe

Comme le rapportent nos confrères de Capital, un couple français, ayant récemment installé un compteur Linky dans leur domicile en Saône-et-Loire, a été victime d’un souci technique. En effet, grâce à une application, ils ont pu rapidement constater que leur consommation d’électricité était estimée à 289.772,93 euros. Ces chiffres démesurés étaient évidemment le résultat d’un problème de flux, mais Enedis assure que le bug ne venait pas du compteur lui-même.

Le cours du Bitcoin pourrait à nouveau s’effondrer

Selon plusieurs experts, le Bitcoin s’apprêterait à voir son cours chuter sous la barre des 30 000 dollars d’ici la fin du mois. Les traders estiment que la guerre en Ukraine, la publication du procès-verbal de la Réserve fédérale américaine et l’inflation sont en cause. Une nouvelle baisse était à prévoir, même si la plupart des experts du secteur de la finance et de l'investissement s’accordent à dire que le cours du Bitcoin remontera dans les années à venir.

Notre test de la semaine

Asus ROG Flow Z13 : un ultra-portable deux-en-un idéal pour les gamers

Si vous êtes un joueur, sachez qu’Asus propose désormais un ultraportable idéal pour vos besoins. Avec son design impeccable, son parfait écran, sa puissance qui lui permet de faire tourner de gros jeux et son format idéal pour les gamers nomades, le ROG Flow Z13 est vraiment convaincant. On regrette sa nuisance sonore, l’absence de port HDMI ou encore l’autonomie un peu juste. Même si les quatre modèles proposés sont un peu trop coûteux par rapport à la configuration proposée, le ROG Flow Z13 pourrait malgré tout vous séduire si vous êtes à la recherche d’un appareil 2-en-1 léger, mobile et flexible capable de faire tourner vos plus gros jeux.

