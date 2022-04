Netflix annule des séries après la perte massive d’abonnés, Android perd des utilisateurs, c’est le récap

Netflix décide d'annuler une vague de séries inédites après la perte massive d'abonnés, Android perd de plus en plus d'utilisateurs au profit d'iOS, un bug sur Google Messages qui fait fondre la batterie de votre smartphone Android, c'est le récap des news principales de ce vendredi 22 avril 2022.

Trop occupé par le travail et la famille ? Par l'exploration de l'Entre-Terre sur Elden Ring ? Par la nouvelle saison de Call Of Duty : Warzone ou par Moon Knight pour suivre toute l'actualité Android ? Pas de problème, on récapitule pour vous les principales news de la veille. Au programme de ce vendredi 22 avril 2022, Netflix qui décide d'annuler une vague de séries inédites après la perte massive d'abonnés, la fuite des utilisateurs Android au profit d'iOS et un bug sur Google Messages qui fait fondre votre batterie de smartphone… En piste !

Netflix annule une vague de séries inédites

Netflix vient de passer une semaine compliquée. Le géant du streaming accuse la perte de plus de 200 000 abonnés, un record dans l'histoire dans l'entreprise. Face à ce revers, la plateforme a décidé de prendre des décisions drastiques, et notamment l'annulation de plusieurs séries inédites à venir sur le service. En effet, plusieurs séries d'animation en production ont été tout bonnement annulées, au grand désespoir des réalisateurs et des équipes.

Android perd de plus en plus d'utilisateurs au profit d'iOS

Le dernier rapport de la société StockApp est formel : de plus en plus d'utilisateurs décident de quitter l'écosystème Android au profit d'iOS. En effet, le système d'exploitation de Google est passé de 77% de parts de marché à 69% en quatre ans seulement. S'il demeure numéro un, il faut bien constater qu'Apple monte petit à petit, puisque iOS a gagné lui 6% de parts de marché sur la même période, pour atteindre les 25% aujourd'hui.

Ce bug de Google Messages fait fondre votre batterie

La dernière actu de cette sélection concerne un bug inédit signalé sur Google Messages, l'application de messagerie instantanée du géant américain. Depuis sa dernière mise à jour, l'appli a tendance à faire fondre l'autonomie de la batterie de votre smartphone Android. La raison ? Un bug qui maintient la caméra ouvert en arrière-plan. Fort heureusement, il existe un moyen simple de s'en débarrasser.

