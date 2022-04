Android 13 : voici la liste des smartphones Xiaomi qui recevront la mise à jour

Google va dévoiler d’ici quelques semaines à l’occasion de sa conférence annuelle Google I/O une nouvelle version d’Android, nommée Android 13. De nombreux smartphones seront éligibles, et voici la liste de tous les appareils de Xiaomi qui devraient la recevoir.

Android 13 approche à grands pas. Les premières versions Developer Preview sont disponibles depuis maintenant quelques semaines sur les smartphones Pixel, mais nous sommes encore loin du déploiement de la version stable, qui n’arrivera qu’à la fin de l’année 2022. Après la Google I/O 2022, le géant américain devrait rendre les premières versions bêta d’Android 13 disponible sur ses smartphones Pixel, et d’autres fabricants devraient également rendre leurs appareils compatibles.

Seuls les modèles haut de gamme des fabricants devraient être éligibles. On peut notamment citer les Galaxy S22 de Samsung, le OnePlus 10 Pro, ou encore les Xiaomi 12. Cependant, les fabricants devraient bien déployer la version finale dès la fin de l’année sur un grand nombre de leurs appareils les plus récents, et nous connaissons déjà tous les modèles de Xiaomi qui devraient bénéficier de la mise à jour.

Quels smartphones de Xiaomi recevront Android 13 ?

Le leaker @xiaomiui a dévoilé la liste complète des appareils de Xiaomi qui devraient recevoir Android 13 en 2022 et en 2023. Parmi eux, on retrouve des appareils récents comme les Xiaomi 12 et les Xiaomi Mi 11, mais également des appareils de Redmi et de Poco. Voici la liste complète :

Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite 4G / Mi 11 Lite 5G /Mi 11 Lite NE 5G

Xiaomi 11T / 11T Pro

Xiaomi 12/12 Pro/12X/12X Pro/12 Lite

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 Pro / Note 10 5G

Redmi Note 11 / Note 11S / Note 11 Pro 4G / Note 11 Pro 5G / Note 11 Pro+ 5G

POCO F3

POCO X3 Pro

POCO F4 GT

POCO M3 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

Voici la liste de tous les appareils qui ne recevront malheureusement pas Android 13, car ceux-ci sont trop anciens pour supporter la nouvelle mise à jour.

Poco F2 Pro

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10T / Mi 10T Pro

Redmi 9

Redmi Note 9 / Note 9S / Note 9 Pro / Note 9T

POCO X3 NFC

Xiaomi Mi 10 Lite / Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

