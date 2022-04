Le cours du Bitcoin risque de plonger autour des 30 000 dollars d’ici 2 semaines

Le cours du Bitcoin risque de décevoir les investisseurs dans les deux semaines à venir. D'après plusieurs experts du trading, la cryptomonnaie risque de s'effondrer autour des 30 000 dollars d'ici la fin du mois.

Après une brusque remontée aux portes des 50 000 dollars, le Bitcoin est reparti à la baisse début du mois d'avril 2022. Le cours de la reine de cryptomonnaies s'est glissé sous les 45 000 dollars. Dans les jours suivants, la devise numérique de Satoshi Nakamoto s'est ensuite contractée sous le seuil des 40 000 dollars.

Parmi les facteurs derrière cette nouvelle baisse, on trouve la publication du procès-verbal de la Réserve fédérale américaine, qui prévoit une hausse des taux d'intérêt, l'enlisement de la guerre en Ukraine et un contexte économique général plutôt tendu. L'inflation provoque une forte hausse du prix des biens et services, ce qui réduit l'afflux de capitaux vers les actifs plus risqués.

Le Bitcoin s'apprêterait à décrocher

Dans ces conditions, plusieurs traders estiment que le Bitcoin pourrait retrouver le seuil des 30 000 dollars d'ici la fin du mois d'avril. Crypto Ed, un trader populaire sur Twitter et YouTube, table sur un brusque effondrement du cours dans les deux semaines à venir.

Pour arriver à cette prophétie, le trader s'est appuyé sur l'analyse technique du cours du Bitcoin. Il a notamment appliqué la théorie d’Elliott Wave, qui permet de voir venir des phases de hausse ou de baisse brutales. Notez que l'analyse chartiste a ses limites. Il est impossible de prédire un événement susceptible de propulser le cours vers le haut ou vers le bas.

Sans surprise, la brusque baisse prophétisée ne remet pas en question le destin de la cryptomonnaie. La plupart des experts du secteur de la finance et de l'investissement estiment que le cours du Bitcoin va continuer de croître dans les années à venir. Si certains pensent qu'un Bitcoin vaudra autour des 100 000 dollars d'ici fin 2022, d'autres vont jusqu'à estimer qu'un BTC s'échangera pour 100 millions de dollars en 2030.

Actuellement, le cours du Bitcoin stagne autour des 40 000 dollars. “Pour l'instant, Bitcoin reste étroitement corrélé avec l'indice Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 est en baisse d'environ 15 % cette année, tandis que Bitcoin a perdu quelque 16 %”, souligne le journaliste Colin Wu sur Twitter. Le Bitcoin doit encore mériter son statut de valeur refuge pour s'imposer comme une sérieuse alternative à l'or.