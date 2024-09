Xiaomi lance les Buds 5, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active à moins de 100 euros

Xiaomi secoue une fois de plus le marché des écouteurs sans fil avec l'introduction de ses derniers appareils, les Buds 5. Ces écouteurs élégants promettent un son de haute qualité et une annulation active du bruit (ANC) à un prix étonnamment abordable, tout en affichant un design qui privilégie le confort et le style.

Les nouveaux Buds 5 ne sont pas exactement comme leurs prédécesseurs. Ils sont dotés d'une tige unique, légèrement incurvée. Cette modification du design vise à améliorer le confort lors des sessions d'écoute prolongées. Pesant seulement 4,2 grammes chacun, ces écouteurs sont assez légers, ce qui devrait contribuer à leur confort pendant de longues sessions d’écoute.

Au cœur des Buds 5 se trouvent des haut-parleurs de 11 mm qui, selon Xiaomi, offrent une qualité audio « Hi-Fi ». L'entreprise s'est associée à l'équipe Golden Ear de Harman pour peaufiner le son, promettant ainsi une expérience d'écoute riche et immersive. Les écouteurs prennent en charge le codec aptX Lossless, ce qui permet aux audiophiles de profiter de leur musique dans sa qualité originale et non compressée.

Les écouteurs Xiaomi embarquent la réduction de bruit active

Comme on pouvait s’y attendre, Xiaomi a doté ses Buds 5 d’une capacité d'annulation active du bruit. Xiaomi décrit l'ANC comme « confortable », mais n'a pas précisé le niveau exact de réduction du bruit. Chaque écouteur est équipé de trois microphones intégrés et de la technologie d'annulation de bruit AI, ce qui devrait permettre d'obtenir une qualité d'appel claire dans différents environnements.

Les Buds 5 offrent également quelques fonctions intéressantes. Les écouteurs prennent en charge le son spatial et Dolby Atmos lorsqu'ils sont associés à des téléphones Xiaomi compatibles. L'appareil peut se connecter à deux appareils simultanément, ce qui est très pratique pour les utilisateurs qui passent fréquemment d'un gadget à l'autre.

Concernant l'autonomie de la batterie, les écouteurs eux-mêmes offrent jusqu'à 6,5 heures de lecture sur une seule charge. Si l'on y ajoute l'étui de chargement en forme de galet et certifié IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière, l'autonomie totale atteint le chiffre impressionnant de 39 heures.

Xiaomi a clairement cherché à créer une expérience haut de gamme avec les Buds 5, comme en témoigne leur design bicolore avec une tige brillante et des écouteurs à la texture mate. L'indice de protection IP54 garantit une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, ce qui renforce la durabilité du design épuré.

Bien que Xiaomi n'ait pas communiqué de prix officiel, les Buds 5 devraient être vendus à moins de 100 dollars, ce qui en fait une option intéressante pour les consommateurs soucieux de leur budget et à la recherche de fonctionnalités haut de gamme. Avec sa combinaison d'audio sans perte, d'ANC, de fonctions intelligentes et d'une longue durée de vie de la batterie, le Xiaomi Buds 5 semble prêt à faire des vagues sur le marché concurrentiel des écouteurs sans fil. Pour ce qui est du tarif, ces nouveaux Buds 5 sont disponibles à moins de 100 euros en France.