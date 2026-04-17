Les utilisateurs de smartphones restent de plus en plus chez la même marque (mais préfèrent toujours les iPhone)

Une nouvelle étude montre que les utilisateurs n'ont jamais été aussi loyaux qu'aujourd'hui envers leur marque de smartphone préférée. Ces derniers passent de moins en moins chez la concurrence. Mais quand ils le font, ils vont en général chez Apple.

Il fût un temps où passer d'une marque de smartphone à une autre équivalait à une petite révolution. Aujourd'hui, avec un marché qui s'est solidifié et des innovations techniques qui se sont démocratisées dans toute l'industrie, il n'y a finalement plus que peu de raison de passer chez la concurrence si l'on se sent déjà à la maison. Et de fait, cela se ressent dans les habitudes de consommation des utilisateurs.

C'est en effet ce que révèle une récente étude menée par le revendeur d'occasion SellCell, qui analyse la “loyauté” des utilisateurs envers le constructeur fétiche. Le constat est sans appel : nous n'avons jamais aussi peu changé de marque de smartphone qu'aujourd'hui. Qu'il s'agisse des adeptes d'Android ou d'iPhone, chacun reste désormais beaucoup plus longtemps dans la même maison — à un détail près.

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Nous restons de plus en plus longtemps chez la même marque de smartphone

L'étude, menée sur un panel de plus de 5000 utilisateurs étatsuniens, montre ainsi que la loyauté envers Apple est passée de 91,9 % il y a cinq ans à 96,4 % aujourd'hui. Même son de cloche chez Android, avec une augmentation encore plus impressionnante à 86,4 %, contre 65,2 % il y a quelques années. L'offre étant beaucoup plus fournie de ce côté de la barrière, rien d'étonnant à constater que les utilisateurs vont un peu plus voir ailleurs que leurs homologues sur iPhone.

On notera par ailleurs que cette hausse de la loyauté est en grande partie due aux aficionados de Samsung, qui sont 90,1 % à rester fidèles aujourd'hui, contre 74 % auparavant. Néanmoins, il y a encore des choses qui ne changent pas. En effet, les utilisateurs Android sont beaucoup plus enclins à passer chez Apple que l'inverse : 13,6 % contre 3,6 %. Cela s'explique par les raisons du changement, soulignées par SellCell : le prix bien sûr, mais aussi la valeur (réelle ou présumée) du smartphone.