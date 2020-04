Les Tesla pourront bientôt vous déposer et se garer toutes seules, selon Elon Musk

Elon Musk, le PDG de l’entreprise Telsa, est catégorique : les véhicules électriques de la marque auront bientôt la capacité de se garer de manière autonome sur une place de parking. La voiture déposera son conducteur à un endroit, et ira se garer seule quelques mètres plus loin. Et grâce à la fonction Smart Summon, introduite en septembre dernier, elle pourra ensuite venir vous chercher.



Il y a quelques mois, Telsa dévoilait une toute nouvelle fonctionnalité destinée à ses voitures électriques, leur permettant de venir vous chercher lorsqu’elles sont garées à proximité. Baptisé Smart Summon, cette option a connu quelques loupés au lancement, mais paraît fonctionner sans trop anicroche depuis lors.

En revanche, les propriétaires de véhicules Tesla ne semblent pas totalement convaincus par cette innovation, et auraient plutôt préféré l’inverse : voir leur véhicule les déposer et partir seul se garer à proximité. Qu’à cela ne tienne : Elon Musk les a apparemment entendus et promet de leur offrir prochainement une telle fonctionnalité.

À lire aussi : test de la Tesla Model S, l’électrique c’est fantastique !

Elon Musk promet que cette nouvelle fonctionnalité arrivera cette année

Le PDG de l’entreprise vient en effet de déclarer qu’une nouvelle option serait intégrée aux véhicules Tesla » plus tard dans l’année « . Grâce à elle, plus besoin de chercher durant de longues minutes une place de parking. Le véhicule se charge de le faire à votre place. La voiture vous dépose sur votre lieu de rendez-vous, va se garer de manière autonome sur un parking aux alentours, puis revient vous chercher quand vous l’appelez. Coup dur pour les voituriers, en somme.

Selon Elon Musk, Telsa compte cartographier les parkings en exploitant les données de sa flotte de véhicules, constituée de plusieurs centaines de milliers de voitures électriques. De quoi permettre au véhicule de mieux « comprendre » un parc de stationnement, et de trouver une place en conséquence. La fonction en question sera déployée au sein d’une mise à jour du logiciel Autopilot.