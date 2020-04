Waze estime que les trajets des Français ont chuté de 83% depuis le début du confinement

Waze vient de publier les premières statistiques relatives aux déplacements des Français durant le confinement. Et comme on pouvait s’y attendre, le trafic routier a largement chuté.

C’était entièrement prévisible, le confinement entraîne une large baisse du trafic routier. Selon le GPS communautaire Waze, les automobilistes du monde entier ont réduit de 60% leurs trajets depuis quelques semaines. Cette donnée est établie sur la période de mars, en comparaison à celle de février (et en particulier sur la période du 11 au 25 février). En France, la réduction du nombre de kilomètres parcouru est encore plus importante. Toujours d’après les données recueillies par Waze, les trajets opérés par les Français ont chuté de 83%.

Waze s’adapte au confinement et revoit ses fonctionnalités

Afin de s’adapter aux obligations que tout un chacun doit suivre actuellement,Waze a récemment annoncé que le GPS n’afficherait plus les contrôles de police, et ce, jusqu’à la fin du confinement. Que ce soit pour les piétons ou pour les automobilistes, Waze était devenu un excellent moyen de frauder et de se soustraire au contrôle des forces de l’ordre.

Mais l’application ne s’arrête pas là en période de confinement. Ce mercredi 15 avril, Waze vient d’ajouter une toute nouvelle option à la liste pourtant déjà bien longue de ses fonctionnalités. Sur l’application, il est désormais possible de consulter les services de drive et de click & collect, lesquels proposent de commander en ligne des articles et de les retirer soi-même.

Dans un communiqué, Waze explique que « grâce à la fonction Services en points de vente, les entreprises peuvent utiliser des badges inédits pour montrer clairement qu’elles proposent des options alternatives de récupération des produits, tandis que les conducteurs peuvent facilement rechercher, filtrer et naviguer vers ces lieux ».

