La NASA envoie le premier équipage entièrement civil vers l’ISS

Après des mois d'entraînement et de planification détaillée, l'équipage le plus international à avoir visité la Station spatiale internationale a décollé à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX pour donner le coup d'envoi d'une mission de recherche de deux semaines. Il s’agit du troisième vol entièrement commercial à destination de l'avant-poste orbital.

L’Europe est entrée dans l'histoire en envoyant son premier équipage d'astronautes entièrement civils à la Station spatiale internationale dans le cadre d'une mission spatiale privée. Les quatre astronautes, qui représentent l'Espagne, l'Italie, la Turquie et la Suède, ont été lancés à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la Floride.

L'équipage européen, dirigé par l'astronaute espagnol Michael López-Alegría, ancien astronaute de la NASA et possédant la double nationalité espagnole et américaine, passera deux semaines à bord de l'ISS, où il mènera plus de 30 expériences scientifiques, allant de la recherche sur les cellules souches aux processus biologiques en microgravité.

Lire également – SpaceX transmet pour la première fois un véritable SMS par satellite

Qui sont les astronautes présents à bord ?

En plus de Michael López-Alegría, les trois autres astronautes sont Walter Villadei, colonel de l'armée de l'air italienne, Alper Gezeravcı, vétéran de l'armée de l'air turque et premier astronaute turc, et Marcus Wandt, aviateur et entrepreneur suédois.

Cette mission s'inscrit dans une nouvelle ère de vols spatiaux commerciaux, où les pays et les particuliers peuvent acheter des places à bord de vaisseaux spatiaux privés, au lieu de dépendre de fusées et de véhicules financés par l'État.

Axiom Space, la société américaine qui organise le vol, prévoit de proposer d'autres missions de ce type à l'avenir, ainsi que de développer ses propres modules de station spatiale qui s'attacheront à l'ISS et formeront à terme un avant-poste orbital distinct.

Cette mission donne également un coup de pouce aux ambitions spatiales de l'Europe, puisqu’on ne retrouve pas moins de trois passagers européens à bord. L'Europe ne dispose pas actuellement de son propre accès à l'espace, après le retrait de la fusée Ariane 5 et l'échec de la fusée Vega C en 2022.

L'Europe est également à la traîne par rapport aux États-Unis, à la Chine et à la Russie en ce qui concerne les vols habités, donc une telle mission est une excellente nouvelle pour l’ESA. Il reste maintenant à voir si Ariane 6 parviendra ou non à amener des astronautes vers la Lune au cours des prochaines années.