La surcouche de Xiaomi HyperOS arrive bientôt, Google Maps s’offre un lifting dans Android Auto, c’est le récap !

Xiaomi a dévoilé les smartphones compatibles avec sa nouvelle surcouche HyperOS, Google Maps a le droit à un tout nouveau design dans Android Auto et une solution existe pour contourner les pubs sur Youtube, c’est le récap !

C’est l’heure du grand récap du mardi 7 novembre 2023. Aujourd’hui, nous avons une toute nouvelle surcouche qui débarque bientôt sur vos smartphones, un outil de navigation très connu qui a le droit à un lifting ains qu’une méthode de brigand pour contourner les pubs sur un célèbre site de vidéo. Prêts ? C’est parti !

HyperOS arrivera-t-il sur votre smartphone ?

MIUI a fait son temps. Xiaomi compte en effet remplacer sa surcouche par HyperOS, aussi bien pensée pour les téléphones que les objets connectés. Si les nouveaux produits seront concernés, certains smartphones déjà sortis en bénéficieront également. Xiaomi a dévoilé la liste et parmi les terminaux nommés, on trouve le Xiaomi 13 et ses déclinaisons, les Xiaomi 12T et le Xiaomi 11T. La liste complète est à découvrir dans l’article ci-dessous.

Google Maps a le droit à un lifting sur Android Auto

Google Maps est l’application GPS la plus utilisée de la planète. Très pratique, elle se taille logiquement une place de choix dans Android Auto. Google a décidé de revoir sa copie en proposant un tout nouveau design. Désormais, l’agencement de l’interface est plus clair et le temps de trajet mieux mis en avant. De quoi faciliter encore un peu plus la vie des utilisateurs. Cette nouveauté n’est pas encore disponible pour le grand public, mais devrait arriver d’ici peu.

Passer les pubs sur Youtube ? C’est possible grâce à cette astuce

Les utilisateurs de Youtube ont constaté que depuis quelques jours, leur adblocker ne fonctionne plus. Ainsi, ils sont obligés de se farcir les pubs, dont certaines ne peuvent être zappées. Cela rend le visionnage pénible, Google faisant tout pour vous pousser à prendre l’abonnement Premium. Mais il existe une solution ! Un dernier adblocker est en effet passé entre les mailles du filet : uBlock Origin. Comment le trouver et l’installer ? On vous explique tout dans notre article détaillé.

