Les sites porno bientôt bloqués, une minuscule batterie surpuissante, c’est le récap’ de la semaine

L’Arcom toujours en guerre contre certains sites pornographiques, la puissance des Galaxy bridée par Samsung, des scientifiques s’inspirent d’une pâtisserie pour développer une batterie de la taille d’un grain de sel, c’est le récap’ de la semaine.

La semaine fut riche en tests avec nos prises en main du Honor Magic 4 Pro, des Galaxy Book 2, du Matebook X Pro et du OnePlus 10 Pro. Côté news à ne pas manquer, on revient aujourd’hui sur cette batterie minuscule et surpuissante développée par des chercheurs en Allemagne. Alors que des propriétaires de smartphones Galaxy suspectent Samsung de brider les performances, l’Arcom sévit et saisit le tribunal judiciaire de Paris afin de sanctionner certains sites pornographiques.

Pornhub, xHamster, Xvidéos, Tukif vont-ils vers un blocage quasi-certain ?

Depuis 2020, les sites pornographiques ont été contraints par l’Arcom de mettre en place des outils de vérification de l’âge des utilisateurs. À ce jour, cinq sites n’empêchent pourtant toujours pas les mineurs d’accéder à leur contenu. L’Arcom a donc décidé de saisir le tribunal judiciaire de Paris afin de bloquer les plateformes qui refusent de se mettre en conformité avec la loi française. Les sanctions pourraient donc rapidement tombées et Pornhub, Xhamster, Xvidéos, Tukif et Xnxx pourraient bientôt devenir inaccessibles.

Lire : Pornhub, xHamster, Xvidéos, Tukif : la France s’apprête à bloquer les sites porno, c’est imminent !

Un pirate pro-Ukraine s’attaque au gang de hackers Conti

Le gang de hackers Conti, à l’origine de nombreuses cyberattaques ces derniers mois, a officiellement déclaré soutenir les troupes russes sur son site officiel. Toutefois ce parti pris n’a pas été bien reçu par tous les membres du gang. L’un d’entre eux, pro-Ukraine, a décidé de dévoiler les secrets et plans du groupe en partageant des échanges, des informations sur le gang et d’autres fichiers concernant les futures activités de Conti. Les messages ont ensuite été publiquement partagés sur le site web de la société IntelligenceX.

Lire : Un pirate pro-Ukraine dévoile les messages privés des hackers derrière le ransomware Conti

Samsung bride-t-il ses smartphones Galaxy ?

De nombreux internautes ont relevé une baisse de puissance de leur Galaxy lorsque certaines applications étaient en cours, et constaté que les performances revenaient à leur maximum lorsque des applications de benchmarks étaient lancées. Le constructeur est donc accusé de brider les performances de ses smartphones. Un internaute sud-coréen a expliqué sur Twitter que plus de 10 000 applications pourraient être victimes de cette pratique.

Lire : Samsung est accusé de brider les performances des smartphones Galaxy

Une minuscule batterie pour alimenter un ordinateur

Un institut d'électromécanique allemand et l’Institut Changchun de chimie appliquée en Chine se sont associés pour développer une batterie de la taille d’un grain de sel, capable d’alimenter un ordinateur. Les chercheurs se sont inspirés d’une pâtisserie appelée « le rouleau suisse » pour créer « la plus petite batterie du monde ». Son architecture permet à cet accumulateur minuscule de produire énormément de puissance.

Lire : Cette batterie de la taille d’un grain de sel peut alimenter un ordinateur

Nos tests et prises en main de la semaine

Gran Turismo 7 est de retour sur PS5

Grâce à un catalogue varié de 424 voitures et une personnalisation poussée, nous avons pris plaisir à nous plonger dans Gran Turismo 7 sur PS5 et à découvrir des véhicules parfaitement modélisés. Le Dualsense ajoute des sensations de conduite très agréables et nous étions ravis de constater le retour de stands comme le Centre des permis. Cela étant dit, les effets graphiques ne sont pas toujours à la hauteur, la navigation dans les menus n’est pas toujours intuitive et l’IA est encore perfectible.

Lire : Test Gran Turismo 7 : un retour en demi-teinte sur PS5

Magic 4 Pro : un photophone de qualité

Avec le Magic 4 Pro, Honor propose un nouveau smartphone haut de gamme à 1099 euros. Il est propulsé par un Snapdragon 8 Gen 1, ce qui assure une puissance impressionnante, et son écran géant de 6,8 pouces dotée de la technologie AMOLED est de belle qualité. Côté photo, même si la partie zoom ne nous a pas convaincus, Honor mise ici sur un mode portrait efficace et un bloc photo impressionnant qui devrait vous permettre de réaliser d’excellents clichés.

Lire : MWC 2022 : notre prise en main du Honor Magic 4 Pro, le nouveau pro de la photo

Les Galaxy Book 2 seront commercialisés en France

Samsuns a profité du MWC pour présenter sa nouvelle gamme de PC, les Galaxy Book 2, regroupant quatre modèles différents disponibles en 13 et 15 pouces. Les Galaxy Book 2 Pro nous ont particulièrement séduits. Nous vous invitons à jeter un œil à notre dossier dédié pour en savoir plus sur ces nouveaux PC Samsung, qui devraient particulièrement vous intéresser si vous êtes déjà en possession d’autres produits Galaxy.

Lire : MWC 2022 : notre prise en main des Galaxy Book 2, les nouveaux PC de Samsung qui arrivent en France

Le MateBook X Pro est impeccable

Sans pour autant apporter de grands changements, avec le MateBook X Pro, Huawei étoffe sa formule et propose un ordinateur impeccable. Pour 1899 euros, cet ultra-book premium de 13 pouces est compact et on apprécie son design soigné, qui rappelle assurément le MacBook Pro d’Apple. Nous avons particulièrement aimé l’écran de qualité, l’interface native Super Device, et le clavier très agréable à utiliser.

Lire : MWC 2022 : notre prise en main du MateBook X Pro de Huawei

OnePlus 10 Pro : massif et puissant

Le OnePlus 10 Pro est à la fois très élégant et particulièrement massif, notamment à cause de son énorme module photo arrière. Lors de notre prise en main, nous avons été agréablement surpris par les clichés pris avec l’appareil photo qui semble avoir été renforcé suite aux retours des utilisateurs de OnePlus 9. L’autonomie a également été retravaillée puisque ce nouveau modèle est doté d’une batterie de 5000 mAh. Le OnePlus 10 Pro devrait être commercialisé en France d’ici la fin du mois de mars.

Lire : MWC 2022 : notre prise en main du OnePlus 10 Pro