MWC 2022 : notre prise en main du MateBook X Pro de Huawei

Huawei a annoncé plusieurs nouveautés informatiques lors du MWC de Barcelone. La star de la marque cette année, c’est bien la version 2022 du MateBook X Pro. Si elle ne révolutionne pas sa formule, elle la peaufine à l’excès pour offrir un produit qui se veut impeccable.

Chaque constructeur informatique se doit d’avoir son ultra-portable premium de 13 pouces qui concentre toutes ses dernières innovations. Pour Huawei, c’est le MateBook X Pro qui remplit cet office. La marque a dévoilé une version rafraîchie de son bébé et nous avons pu la prendre en main au MWC 2022.

Cette nouvelle version n’apporte pas réellement de révolution au niveau des composants. On se retrouve ainsi avec un processeur Intel de 11e génération, alors que la concurrence propose des ultra-portables avec des CPU de 12e génération. Huawei veut surtout miser sur son design pour séduire, ainsi que sur l’expérience utilisateur.

Un MateBook X Pro aux faux airs de MacBook Pro

Ce MateBook X Pro est le PC des paradoxes au niveau de son design. Huawei mise sur la finesse (5,4 et 15mm d’épaisseur selon les côtés) et sur la légèreté (1,38 kilo), mais en parallèle, l’ordinateur se veut aussi plus grand et plus imposant que le modèle précédent. Ainsi, la taille d’écran passe de 13,9 à 14,2 pouces et des haut-parleurs apparaissent sur les côtés du clavier, à l’image des MacBook. Cependant, en main, on a réellement l’impression d’avoir un terminal beaucoup plus compact, plus mobile.

Pour le châssis, Huawei réutilise de l'aluminium anodisé et peaufine chaque détail. Ici, l’inspiration MacBook est assumée : le MateBook X Pro prend encore à son compte ce qui fait la force des ordinateurs d’Apple afin de proposer la même chose sur Windows. Est-ce un mal de s’inspirer des meilleurs dans le domaine du design ? En tout cas, la manipulation du produit est réellement plaisante. On a un PC léger, au poids bien réparti et qui offre une première approche plaisante.

Mention spéciale au clavier, qui offre de bonnes sensations (la résistance est parfaite sous les doigts) ainsi que le trackpad. Ce dernier propose des manipulations intéressantes, puisqu’il est par exemple possible de double taper avec la phalange pour prendre un screenshot. Pratique.

Un écran impressionnant

Parlons également de l’écran. L’obsession de Huawei cette année a été d’augmenter le plus possible le ratio écran/façade sur ses produits. Ici, nous montons à 92,5%, l’un des plus élevés du marché. Cela se traduit par un confort visuel très appréciable, les bords étant quasiment absents. Nous irions même jusqu’à dire qu’il y a un petit effet « whaou » lorsqu’on le voit pour la première fois.

Cette réduction des bords n’a pas empêché le constructeur de mettre une mini webcam de 4 mégapixels sur le bord supérieur. On abandonne ainsi la caméra cachée sous une touche du clavier et qui donnait une contre-plongée peu flatteuse en visio.

Pour ce qui est de l’écran en lui-même, nous avons une dalle LCD d’une définition de 3 120 x 2080 pixels avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Un tel taux n’est pas réellement indispensable sur ce format, mais apporte un plus visuel appréciable. Il va d’ailleurs se démocratiser sur bon nombre de PC cette année.

Enfin, notons que le MateBook X Pro embarque l’interface Super Device préinstallée. L’utilisateur adepte des produits Huawei pourra ainsi transférer facilement des données d’un produit à l’autre via une interface très intuitive. Il faudra voir si cela fonctionne bien et si cette fonctionnalité est vraiment nécessaire dans la vie de tous les jours.

En bref, Huawei ne fait que peu évoluer sa formule mais offre un ordinateur plaisant à sa première approche. Bien entendu, de nombreuses questions restent encore en suspens. Quid de la qualité de l’écran ? De l’autonomie ? De la gestion de la puissance et de la chaleur ? Des interrogations auxquelles nous répondrons lors du test. Huawei a annoncé le prix pour la version la plus haut de gamme du produit : il faudra compter 1899 euros.