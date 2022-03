Pornhub, xHamster, Xvidéos, Tukif : la France s’apprête à bloquer les sites porno, c’est imminent !

Cinq sites pornos, parmi lesquels Pornhub, xHamster ou encore Xvidéos, risquent le blocage imminent en France. Après avoir été sommés par l’Arcom de mettre en place des mesures efficaces de protection des mineurs, ces derniers n’ont toujours pas réagi. L’agence de régulation a donc décidé de saisir la justice pour se faire entendre.

Le délai est dépassé depuis bien longtemps, et l’Arcom ne compte pas rester sans rien faire. Depuis la mise en vigueur, en 2020, de la loi contre les violences conjugales, de nombreux sites pornographiques s’inquiètent de ne plus être accessibles en France. En effet, cette loi comporte un article interdisant aux mineurs d’accéder à cesdits sites. Dès lors, ceux-ci sont désormais contraints de mettre en place une méthode de vérification de l’âge du visiteur, censée être un poil plus efficace que le pop-up traditionnel affiché.

Certains ont accepté de jouer le jeu, dont notamment Jacquie et Michel, qui a un temps été l’une des cibles privilégiées de l’Arcom. Le site utilise désormais My18Pass, un dispositif d’authentification qui fonctionne à partir de OpenID. Mais beaucoup d’autres, comme Pornhub et Tufik, refusent de se plier à la loi. À ce jour, les plateformes ne proposent toujours pas de système de vérification à proprement parler, alors même qu’une mise en demeure, signée en décembre dernier par le gendarme de l’audiovisuel, leur laissait 15 jours pour obtempérer.

Pornhub, Xhamster et Xvidéos bientôt inaccessibles en France ?

Force est de constater que, presque 3 mois plus tard, le délai n’a pas été respecté. Aujourd’hui, il est donc temps pour l’Arcom de sévir. L’organisation a décidé de saisir le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Pornhub, xHamster, Xvidéos, Tukif et Xnxx. En réponse aux sollicitations de nos confrères de Next Inpact, l’agence a affirmé qu’une sanction est « imminente ».

En d’autres termes, le blocage de ces cinq sites pourrait bientôt être une réalité, dans le cas où la justice estime que ces derniers ont enfreint la loi. Si tel est le cas, les internautes souhaitant se rendre sur les plateformes seront redirigés vers une page d’information, sur laquelle ils pourront en savoir plus sur les raisons de ce blocage. Réponse, donc, dans les prochaines semaines.