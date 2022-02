MWC 2022 : notre prise en main des Galaxy Book 2, les nouveaux PC de Samsung qui arrivent en France

Samsung a profité du MWC 2022 pour dévoiler sa nouvelle gamme de PC : les Galaxy Book 2. Beaucoup de déclinaisons ont été présentées, mais la star est l’ultra-portable Galaxy Book 2 Pro de 13 pouces. Surprise du chef, Samsung va commercialiser ses produits en France.

En 2015, Samsung a abandonné le marché du PC en France. En 2022, la marque coréenne surprend son monde au MWC de Barcelone en annonçant son grand retour ! Il se fera avec les Galaxy Book 2. Cette gamme mise aussi bien sur son design que sur la convergence avec l’écosystème Samsung.

La gamme Galaxy Book 2 est scindée en deux parties pour quatre PC différents au total. Voici la liste des PC présentés, qui sont disponibles aussi bien en 13 pouces que 15 pouces :

Galaxy Book 2

Galaxy Book 2 360

Galaxy Book 2 Pro

Galaxy Book 2 Pro 360

Les Galaxy Book 2 classiques, des PC qui cherchent le compromis

Commençons avec les Galaxy Book “classiques”. Ecran LCD et châssis en magnésium qui ne surprend pas. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Intel de 12e génération, soit i5, soit i7. Si le design est chic et soigné, nous restons dans du grand classique.

Deux déclinaisons sont proposées. Nous avons un modèle laptop ainsi qu’un modèle 360. Ce dernier est doté d’un écran tactile qui peut pivoter autour du clavier afin de l’utiliser comme une tablette. Il est même compatible avec le S-Pen.

Nous avons pu les manipuler et la première impression est très positive. Ces Galaxy Book 2 sont des produits de milieu de gamme très bien finis et agréables à manipuler. Mention spéciale pour le clavier. Nous n’avons pas pu déterminer si les touches étaient en céramique, mais c’est l’impression qu’elles donnent. Le résultat est une frappe plaisante, très plaisante, au niveau de celle du Surface Book de Microsoft, le meilleur sur ce point.

Le Galaxy Book 2 classique sera commercialisé à partir de 799 euros tandis que sa version 360 sera vendue 1399 euros, mais ne proposera qu’une configuration avec un Core i7.

Les Galaxy Book 2 Pro, les stars de la gamme

Continuons avec les Galaxy Book 2 Pro. Ce modèle est aussi décliné en version classique et 360. Il dispose également d’un processeur Intel Core de 12e génération. La première différence majeure avec les modèles précédents réside au niveau de l’écran, puisque les Pro sont équipés d’une dalle Super AMOLED (Full HD, 60 Hz). Cela fait toute la différence, le PC proposant une image très lumineuse dotée d’un contraste infini, comme sur smartphone. On regrette simplement que le ratio écran/façade n’ait pas été poussé plus loin.

La deuxième différence est le design, plus soigné. Le châssis est plus fin et le PC plus léger. Encore une fois, les modèles sont déclinés en 13 et 15 pouces. C’est le Galaxy Book 2 Pro de 13 pouces que Samsung veut mettre en avant. Le PC ne fait que 900 grammes sur la balance, ce qui impressionne en mains. Il adopte une finesse très appréciable, à moins de 1 cm. Un PC pratique pour les nomades !

Le Galaxy Book 2 Pro 360 sera vendu à partir de 1599 euros en 13 pouces et à 1699 euros en 15 pouces. A ce prix, le S-Pen est fourni. Le Galaxy Book 2 Pro est lui vendu à partir de 1299 euros. Tous les modèles sortiront le 1er avril 2022.

Sur tous ses PC, Samsung promet une convergence avec les autres produits Galaxy grâce à une application préinstallée sur Windows 11 : Galaxy Book Expérience. Il s’agit en réalité d’un HUB connecté à votre compte Samsung qui permettra de retrouver toutes vos données, que ce soit vos notes prises sur la Galaxy Tab ou les photos de votre Galaxy S22. Une idée intéressante qui devrait satisfaire les fans de la marque