MWC 2022 : notre prise en main du Honor Magic 4 Pro, le nouveau pro de la photo

Honor a présenté au MWC 2022 son dernier fleuron, le Magic 4 Pro. Nous avons pu prendre en main ce smartphone au design spectaculaire avec son énorme bloc photo pour vous livrer nos premières impressions.

Récemment présenté en Chine, le lancement international du Magic 4 Pro – au prix assez salé de 1099 euros en France – a fait l'objet de toutes les attentions au MWC de Barcelone. Le smartphone n'y est resté que quelques petites heures, mais nous avons pu l'approcher quelques minutes.

Monstre de puissance avec son Snadragon 8 Gen 1, le dernier-né de Honor est aussi assez imposant en termes de mensurations, avec un poids de 215 grammes et une épaisseur de 9,15 mm. En pratique, ces dimensions ne se montrent pourtant pas trop gênantes. Le boîtier est bien équilibré, suffisamment étroit pour une prise en main confortable. Visuellement, ce Magic semble également plus fin qu'il ne l'est en réalité grâce à ses courbes élégantes. Mais inutile de se voiler la face, les amateurs de petit format et de discrétion préféreront vers un Galaxy S22, aux antipodes en matière de style.

Lire aussi : Honor présente le Magic V, son concurrent du Galaxy Z Fold 3

Un dos brillant un peu « too much »

Si la conception respire la qualité, le choix de la part de Honor d'un dos en verre extrêmement brillant et réfléchissant n'est pas la meilleur idée qui soit. La poussière semble s'accumuler vite autour du bloc photo et les traces de doigts sont inévitables, voire particulièrement visibles sur la déclinaison noire et or, un peu moins sur le cyan.

Difficile aussi de détacher son regard de l'énorme bloc photo circulaire. Cet énorme « Eye of Muse » comme Honor l'appelle ajouté à la couleur or ne sera pas forcément du goût d'un public européen habitué à des modèles bien plus sages. Mais ceux qui veulent se faire remarquer y trouveront sans doute leur compte.

L'écran semble assez irréprochable

Côté face, il n'y en a que pour l'écran géant de 6,8 pouces, avec des bordures ultra fines d'un peu moins d'un millimètre, à peine visibles sur les tranches latérales grâce à la courbure de la dalle. Cette dernière, de technologie AMOLED semble être de bonne qualité (à vérifier toutefois lors de nos tests), mais sa courbure, en revanche, est surtout présente sur les côtés, beaucoup moins visible en haut et en bas de l'écran, alors que Honor annonçait sa présence sur les quatre côtés.

Précisons aussi que le poinçon en haut de l'écran s'avère de grande taille puisqu'il renferme en plus de la caméra frontale une caméra 3D pour une reconnaissance faciale plus sécurisée.

Un bloc photo prometteur

Difficile de dire sur une version non finalisée, si la qualité des prises de vue sera au rendez-vous. Avec un bloc photo aussi impressionnant, on espère que ce sera le cas. Sur quelques photos prises rapidement, le mode portrait nous a semblé assez efficace (avec le capteur principal et le capteur frontal). Un cahier photographié dans une zone complètement sombre offre également satisfaisant.

En revanche la partie zoom s'est montrée peu convaicante. Mais avec un éclairage de salon et un logiciel qui sera probablement mis à jour avant le lancement, il est fort possible que les choses s'arrangent. On a en tout cas hâte de tester ce Magic 4 Pro qui pourrait débarquer en France à partir d'avril.