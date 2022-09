Les prix des iPhone 14 dévoilés, la Xbox économise l’énergie, c’est le récap

Les prix en euros de tous les iPhone 14 ont fuité. Et l’inflation est considérable. Microsoft met en avant les modes d’économie d’énergie de la Xbox Series X. Et les gains ne sont pas négligeables. Elon Musk s’en prend à la dernière série à la mode sur Prime Video, Les Anneaux du pouvoir. C’est le récap du 6 septembre 2022.

C’est le grand jour. Tout le monde se prépare pour la keynote des iPhone 14 d'Apple depuis quelques jours. Surtout au sein des rédactions high-tech, comme Phonandroid. Les dossiers sont peaufinés. Les sujets sont répartis en fonction des rumeurs les plus récentes. Des comparatifs sont montés pour détailler les différences entre les modèles de 2021 et ceux de 2022. Pour cette soirée exceptionnelle, nous avons mis en place un dispositif exceptionnel, comme diraient nos confrères des chaînes d’information en continu. Des articles complets sur les nouveaux produits et un résumé en vidéo, accessible sur notre chaîne YouTube en fin de soirée. En attendant de nous retrouver ce soir, voici les actualités qui ont marqué la journée du 6 septembre 2022.

Microsoft vante les mérites énergétiques de la Xbox Series X

La Xbox Series X dispose en son cœur une plate-forme très puissante. Aussi puissante que celle de la PlayStation 5. Elle intègre aussi des services très modernes qui lui permettent, par exemple, de démarrer plus rapidement ou de lancer un jeu instantanément. Mais ces services sont énergivores. À l’heure où les préoccupations énergétiques sont au cœur de l’actualité, Microsoft rappelle que la Xbox Series X est équipée de mode qui réduise la consommation d’électricité. Et vous pourriez économiser plusieurs dizaines d’euros par an.

Plus de détails : Xbox Series X/S : le mode économie d’énergie peut vous aider à réduire la facture d’électricité

Elon Musk s’en prend sur Twitter à la série Les Anneaux du pouvoir

Elon Musk est connu pour ses étonnants messages sur Twitter. Le patron de Tesla et de Space X publie des commentaires sur sa vie privée, sur la politique américaine, sur la concurrence, sur ses affaires et même sur ses gouts en matière de film et de série. La preuve en est avec son dernier tweet qui a fait le buzz : « Tolkien doit se retourner dans sa tombe ». Bien sûr, il fait ici référence à la dernière série en vogue sur Amazon Prime, Les Anneaux du pouvoir, tirée de l’œuvre magistrale de l’auteur britannique J.R.R. Tolkien. Et bien sûr, il argumente.

Plus de détails : Les Anneaux de Pouvoir : Elon Musk déteste la série, le milliardaire se lâche sur Twitter

Alors, il coûtera cher l’iPhone 14 ? Bien sûr !

Nous savons depuis longtemps qu’Apple répercute les événements économiques que la firme subit pour fabriquer, distribuer et commercialiser ses iPhone. Alors, quand une pénurie de composants fait augmenter le prix des pièces détachées, qu’une crise énergétique fait exploser le coût de fabrication et que le cours de l’euro est plus faible que celui du dollar, il est évident que les iPhone 14 vont coûter plus cher que leurs prédécesseurs. Reste à savoir quel sera le surcout de ces événements. Il serait de 120 euros environ. Soit 1029 euros pour le premier modèle d’iPhone 14 standard, selon une fuite qui dévoile toute la grille tarifaire.

Plus de détails : iPhone 14 : voici les prix de tous les modèles en France