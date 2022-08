iPhone 14 : Apple confirme le lancement des smartphones le 7 septembre 2022

Après des mois de spéculation, Apple vient enfin de confirmer la date de sa prochaine Keynote au cours de laquelle l’entreprise dévoilera les nouveaux iPhone 14, mais également les Apple Watch Series 8.

Alors que de précédents rapports avaient évoqué les dates du 13 septembre, puis plus récemment du 6 septembre, c’est bien le 7 septembre qui a été choisi pour la Keynote la plus importante de l’année pour Apple. Dans une invitation envoyée aux journalistes hier soir, Apple a enfin confirmé la date de sa prochaine conférence « Far out ».

Cette Keynote a lieu un mercredi, un jour inhabituel pour Apple puisque l’entreprise a toujours lancé ses nouveaux produits un mardi. Elle devrait être l’occasion pour la marque de dévoiler ses nouveaux iPhone 14, mais aussi ses nouvelles montres connectées Apple Watch Series 8.

Que faut-il attendre de la conférence d’Apple ?

La conférence a été intitulée « Far out », que l’on pourrait traduire par « loin » ou « lointain » en français. On ne sait pas vraiment ce que cela signifie, mais il pourrait s’agir d’un indice concernant les améliorations photo que va apporter Apple à sa série iPhone 14. Sur l’invitation, on peut remarquer un ciel étoilé, qui suggère qu’Apple a apporté des améliorations significatives à ses clichés de nuit.

On s’attend à ce que quatre nouveaux iPhone soient présentés le 7 septembre. On retrouvera un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro ainsi qu’un iPhone 14 Pro Max. C’est d’ailleurs ce dernier qui devrait être le plus populaire cette année, car il s’agira vraisemblablement du modèle qui offrira le plus de changements par rapport à la génération précédente.

Les quatre iPhone 14 n’arriveront pas seuls. On sait qu’Apple prévoit également de lever le voile sur une nouvelle série de montres connectée, les Apple Watch Series 8. Celles-ci seraient accompagnées d’un modèle Pro plus résistant. Celui-ci offrirait également un design légèrement différent, ce qui serait une première depuis 2018.

En plus des nouveaux appareils, on s’attend aussi à ce qu’Apple déploie les versions stables des nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation. iOS 16 devrait enfin être disponible pour tous, mais il faudra vraisemblablement attendre le mois d’octobre avant de pouvoir profiter d’iPadOS 16.