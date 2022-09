Xbox Series X/S : le mode Economie d’énergie peut vous aider à réduire la facture d’électricité

Avis aux propriétaires de Xbox Series X/S en France et en Europe, l'explosion du prix de l'électricité pourrait bien vous amener à regarder quels sont les paramètres d'alimentation de votre console. Selon le mode utilisé, il est possible de réaliser des économies significatives sur votre facture d'électricité.

Comme vous le savez, le prix de l'électricité en France et en Europe va grimper drastiquement en 2023. Comme le précise le gouvernement sur le site officiel Viepublique.fr, la hausse actuelle du prix de l'électricité est liée à plusieurs facteurs :

l'augmentation du prix du gaz et le risque d'un arrêt des importations de gaz russe (les marchés anticipent la baisse des livraisons de la Russie)

la production réduite d'énergie nucléaire (arrêt de plusieurs réacteurs après la découverte de corrosion, calendrier des maintenances retardé par la crise sanitaire)

De 50 €/MWh en début d'année 2021, le prix de l'électricité sur les marchés de gros est passé à 222 €/MWh en décembre 2021 avant de dépasser les 700 € durant l'été 2022. A l'heure actuelle, le tarif bleu d'EDF pour les particuliers (tarif réglementé par la Commission de régulation de l'énergie) a augmenté de 44,5%, soit une hausse de 57,22 € sur le MWh.

Le mode Economie d'énergie sur Xbox, la bonne idée pour réduire sa consommation

Sachant cela, les utilisateurs peuvent être motivés par l'idée de réduire la consommation électrique de leurs appareils, dans l'optique de faire baisser leur facture. Or et si vous êtes propriétaire d'une Xbox Series X/S en France et en Europe, on vous conseille de jeter un coup d'oeil aux paramètres d'alimentation de votre console.

En effet, selon le mode adopté, il est possible d'économiser plus de 5 euros par mois sur la facture. Au cas où vous le sauriez pas, les consoles de Microsoft proposent deux profils : le mode Démarrage Instantané et le mode Economie d'énergie. Le premier permet d'allumer la console en quelques secondes seulement (ainsi que votre TV/box TV).

Via le mode Economie d'énergie, le démarrage de la console prend beaucoup plus de temps, à savoir 20 secondes selon les dires du constructeur. Néanmoins, la consommation électrique s'en ressent : entre 11 et 13 watts pour le démarrage instantanée, et seulement 0,5 watts pour le mode Economie d'énergie.

En d'autres termes, si vous laissez votre Xbox Series X en mode Démarrage instantané 24 heures sur 24 heures, cela représente une consommation d'énergie mensuelle d'un peu plus de 5 euros. Soit plus de 60 euros par an. Même les anciennes Xbox One S consomment environ 11 watts en mode Démarrage instantané, soit près de 4 € par mois. Vous l'aurez compris donc, opter pour le mode Economie d'énergie permet de réduire significativement le montant de sa facture d'électricité.