Les Pixels 7 enfin dévoilés, les audiences de TF1 s’effondrent, c’est le récap’ de la semaine

Tandis que Google lève le voile sur les nouveaux Pixel 7 et 7 Pro, Huawei voit le bout du tunnel grâce à une entreprise chinoise qui pourrait devenir son fournisseur attitré de composants. Le conflit entre Canal+ et TF1 continue et les chaînes du groupes voient leurs audiences baisser de 2,7% par rapport à l’an dernier. Cette semaine, bonne nouvelle pour l’avenir de l’énergie solaire, des scientifiques atteignent un rendement de 30,1% grâce à une nouvelle cellule solaire. C’est le récap’ de la semaine sur Phonandroid !

Google lève le voile sur ses Pixel 7

Après de nombreuses fuites, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont enfin été présentés officiellement par Google. Ces deux nouveaux flagships, comme on pouvait l’imaginer, devraient être d’excellents photophones et pourraient être encore plus puissants que leurs prédécesseurs grâce au SoC de deuxième génération Tensor G2. Dès le 13 octobre, le Pixel 7 sera disponible en magasin à partir de 640 euros et vous pourrez vous procurer la version Pro à partir de 899 euros.

Lire : Pixel 7 et 7 Pro officiels : Google dévoile ses nouveaux champions de la photo à petit prix

Des logos plus simples pour les câbles USB

Vous êtes perdus quand on vous parle des différents câbles USB disponibles sur le marché ? Rassurez-vous, les logos vont changer et vous pourrez bientôt choisir le câble adapté à vos besoins en un coup d’œil. En effet, le président de l’USB-IF, Jeff Ravencraft, a profité d’un entretien accordé à The Verge pour expliquer la décision de l’organisme de simplifier les logos afin que le consommateur puisse comprendre aisément les capacités de chaque câble en termes de rapidité de transfert.

Lire : L’USB va enfin devenir plus compréhensible, dites adieu au SuperSpeed

Des audiences en chute libre sur TF1

Depuis que Canal+ a décidé d’arrêter de diffuser les chaînes du groupe TF1 sur son offre, les audiences de la Une sont en chute libre. En effet, le dernier baromètre de Médiamétrie révèle que la Une a perdu 2,7 % de parts d'audience en septembre par rapport à l’année dernière. Si les différentes chaînes du groupe compensent par quelques belles performances telles que le premier épisode de la série « Les Combattantes » ou encore le retour de Quotidien sur TMC, il n’en demeure pas moins que cette crise nuit au groupe.

Lire : TF1 : les audiences chutent à un niveau record après la crise avec Canal+

Vers des panneaux solaires beaucoup plus efficaces

C’est au Pays-Bas qu’une équipe de scientifiques est parvenue à réaliser l’exploit de dépasser les 30% de rendement habituel avec des cellules solaires, grâce à un tandem composé de pérovskite et de silicium. Ce nouveau type de cellule solaire pourrait permettre, à l’avenir, d’adopter l’énergie solaire en production de masse tout en permettant une forte baisse des frais d’électricité pour le consommateur.

Lire : L’énergie solaire dépasse les 30% de rendement, une avancée historique

PXW : une start-up qui pourrait sauver Huawei ?

Depuis la mise en place de l’embargo américain, Huawei peine à obtenir assez de composants pour construire ses appareils. Heureusement pour la firme, Pengxinwei IC Manufacturing Co., une start-up située à Shenzhen et spécialisée dans la fabrication de puces, semble vouloir fournir le géant chinois en composants. Reste à savoir si les puces seront à la hauteur et si cela suffira à Huawei pour contourner contre les restrictions américaines.

Lire : Huawei a peut-être trouvé la solution pour contourner l’embargo américain

Nos tests de la semaine

BMW IX1 : un SUV électrique très séduisant

Outre l’absence de régulateur de vitesse adaptatif de série, le dernier BMW iX1 a tout pour plaire. Ce nouveau SUV 100% électrique adopte un style sportif élégant et compact et nous avons été épatés par sa consommation très raisonnable. Le petit plus de ce modèle troisième génération : le BMW iDrive avec les écrans BMW Curved Display.

Lire : Prise en main du BMW iX1, le SUV 100 % électrique qui a tout pour plaire

Xiaomi 12T Pro : un bon rapport puissance/prix

Si vous ne cherchez pas un excellent photophone et que le design vous importe peu, le Xiaomi 12T Pro pourrait être une bonne option. La marque chinoise propose ici un smartphone haut de gamme ultra puissant, agréable à utiliser, pour un prix de moins de 800 euros. L’autonomie est impressionnante, tout comme la charge rapide. Nous avons constaté de beaux progrès au niveau de la surcouche Xiaomi mais nous regrettons qu’il y ait toujours autant de logiciels préinstallés et inutiles.

Lire : Test Xiaomi 12T Pro : beaucoup de compromis, mais un résultat convaincant

Apple iPhone 14 Pro Max : trop peu d’innovations

À ce prix-là, nous nous attendions à de grands changements par rapport à l’iPhone 13 Pro Max. Malheureusement, même si l’iPhone 14 Pro Max est un produit d’excellente qualité, il n’apporte rien de révolutionnaire par rapport à son prédécesseur. On adore évidemment sa partie photo, son joli design, l’ajout du Bluetooth 5.3 et l’arrivée du LTPO pour soulager la batterie. On regrette toujours l’absence de port jack 3,5 et d’égaliseur audio complet.

Lire : Test Apple iPhone 14 Pro Max : un surcout trop fort pour des améliorations trop sages