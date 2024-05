Ces images d’un amas de galaxies sont parmi les plus impressionnantes jamais capturées

Un regard en profondeur sur l'univers nous est offert par le télescope VLT, le plus grand télescope à lumière visible du monde. Récemment, il a capturé des images fascinantes d'un amas de galaxies et a dévoilé des interactions cosmiques impressionnantes.

L'observation des galaxies est plus qu'une simple contemplation des étoiles; c'est une forme d'archéologie. En étudiant l'apparence et les interactions d'une galaxie avec ses voisines, les astronomes peuvent reconstituer son histoire. Pour ce faire, l'un des outils les plus puissants à leur disposition est le télescope VLT aussi appelé VST, basé à l'Observatoire Paranal de l'ESO au Chili.

Le Very Large Telescope (VLT), en service depuis 2011, joue un rôle crucial dans notre compréhension de l’Univers. Un exemple récent de ses capacités inclut l'observation de plus de 80 jeunes étoiles en formation dans des régions proches de notre galaxie. Ces clichés montrent comment le VLT peut retracer l'évolution de notre univers en capturant des disques de formation planétaire.

Le VLT révèle les mystères cosmiques des amas de galaxies

Le VLT, le plus grand télescope à lumière visible du monde, a récemment capturé une série d'images en triptyque, c'est-à-dire trois images disposées en ensemble pour former un panorama détaillé de chaque sujet observé. Parmi ces observations, la galaxie ESO 510-G13 se distingue particulièrement. Située à 150 millions d'années-lumière dans la constellation de l'Hydre, elle révèle un halo central et un disque en forme de S.

Le disque en forme de S de la galaxie ESO 510-G13, par exemple, pourrait être le résultat d'une collision ou d'une fusion avec une autre galaxie dans le passé lointain. Ce type de configuration est souvent observé dans les galaxies qui ont subi des interactions gravitationnelles importantes qui ont mené à des déformations de leurs structures.

Une autre image impressionnante montre le groupe compact Hickson 90, situé à 100 millions d'années-lumière dans la constellation du Poisson austral. Ce groupe est composé de quatre galaxies qui partagent étoiles et gaz, créant un halo lumineux qui les relie. Ce type d'interaction est un exemple fascinant de la dynamique au sein des petits amas de galaxies.

L'image la plus éloignée capturée par le VST est celle de l'amas Abell 1689, situé à plus de 2,3 milliards d'années-lumière dans la constellation de la Vierge. Cet amas contient plus de 200 galaxies, dont la masse colossale déforme l'espace-temps autour d'elles, créant un objectif gravitationnel qui distord la lumière des galaxies situées derrière. Ces observations extraordinaires sont précieuses pour la communauté scientifique et promettent de nouvelles découvertes dans les mois à venir.