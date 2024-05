Huawei reprend sa position de leader sur la photo, le Galaxy Z Fold 6 va changer de design, le récap

Le nouveau Huawei Pura 70 Ultra s’est hissé en haut de classement DXOMARK, le Galaxy Z Fold 6 sera bien différent de son prédécesseur, le Pixel 8a n’est peut-être pas le smartphone le plus intéressant de Google, c’est le récap.

Huawei vient de récupérer la première place du classement photo de DXOMARK avec son tout nouveau flagship haut de gamme. Du côté du Galaxy Z Fold 6 Ultra, on sait déjà presque exactement à quoi va ressembler le smartphone pliable avant sa sortie. Enfin, le Pixel 8a ne manque pas d’arguments pour convaincre, mais le Pixel 8 pourrait bien rester plus intéressant. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mercredi 8 mai 2024.

Le Huawei Pura 70 Ultra est le meilleur smartphone en photo

Le Huawei Pura 70 Ultra s'est imposé comme le nouveau leader du classement DXOMARK pour les appareils photo de smartphones, détrônant le Magic6 Pro. Avec un score impressionnant de 163 points, il excelle dans de nombreux domaines grâce à son grand capteur, son ouverture variable et ses capacités de zoom. Cependant, il reste quelques défauts que Huawei devra corriger.

Le design du Galaxy Z Fold 6 se dévoile avant son lancement

Une nouvelle fuite d'une image par le fabricant d'accessoires Thinborne confirme que le design du prochain Galaxy Z Fold 6 de Samsung sera différent de son prédécesseur. Le smartphone pliable arborera un écran plus plat et des coins plus anguleux, abandonnant les bords incurvés du Z Fold 5. On aura donc bien droit à un nouveau design cette année, même s’il reprendra les codes de son prédécesseur.

Le Pixel 8 pourrait bien être plus intéressant que le Pixel 8a

Le Pixel 8a ressemble beaucoup au Pixel 8 haut de gamme, avec le même processeur Tensor G3, 8 Go de RAM, un écran OLED 120Hz et 7 ans de mises à jour. Cependant, le Pixel 8 l'emporte avec de meilleures caméras, une charge plus rapide et une construction plus premium. Bien que le Pixel 8a soit lancé à 549€ contre 799€ pour le Pixel 8, ce dernier est souvent en promotion, réduisant l'écart de prix et le rendant parfois plus intéressant malgré son prix initial supérieur.

