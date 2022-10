L’USB va enfin devenir plus compréhensible, dites adieu au SuperSpeed

Les divers câbles USB devraient désormais être plus faciles à discerner les uns des autres. L'USB-IF, l'organisme responsable de formaliser cette norme, a décidé d'en simplifier les logos.

L’USB-IF, l'organisme créé pour promouvoir et soutenir le Universal Serial Bus, a décidé de passer un grand coup de balai dans la nomenclature de cette norme certes omniprésente, mais à laquelle personne ne comprend rien. Exit donc SuperSpeed, le nom que les gens étaient censés retenir lorsqu’ils parlaient de l’USB 3. L’USB4, qui devait permettre d’unifier Thunderbolt et USB, subit le même destin.

Avec ce nouveau changement d'image, les promoteurs de l’USB souhaitent faciliter la compréhension des différents câbles proposés en magasin. Plutôt que de parler de norme, les clients pourront désormais se fier à des logos affichant les vitesses de transfert en toutes lettres. Au moment des fêtes, nous devrions normalement voir apparaître de nouveaux logos sur les boîtes de câbles et autres accessoires informatiques. Les vieux produits et les anciennes appellations seront encore visibles sur nos étals, juste le temps d’écouler les stocks, mais très bientôt, tout un chacun sera capable de déterminer le câble USB adapté à ses besoins en un coup d'œil.

Les nouveaux logos de la norme USB sont plus faciles à comprendre

Dans un entretien accordé à The Verge, Jeff Ravencraft, président de l’USB-IF, explique que les nouveaux logos ont été créés pour afficher clairement leurs capacités en termes de rapidité de transfert. Selon lui, de nombreuses études de groupe avec les consommateurs ont démontré que la plupart des gens se désintéressent totalement des différences entre les différentes normes USB. Pour eux, assez logiquement, ce sont bien les capacités et performances de l’accessoire qu’ils achètent qui importent. Les câbles USB-C bénéficient eux-aussi de cette grande simplification. En plus d’afficher leur vitesse de transfert, ils montreront également la puissance et la vitesse de charge possibles en Watt. Un câble USB4, par exemple, arborera ainsi un logo 100W ou même 240W puisque les premiers câbles USB Type-C de ce type sont apparus sur la toile, ainsi que la mention 40Gbps.

Cela dit, tout n’est pas parfait et quelques points restent à améliorer dans le monde du câble USB. En effet, ces nouveaux logos restent optionnels, et les entreprises qui ne sont pas inscrites auprès de l’USB-IF restent libres d’utiliser l'ancienne nomenclature et les anciens logos. De même, tous les câbles USB très spécialisés, qui doivent distribuer un signal vidéo DisplayPort, par exemple, ne disposent pas encore d’un logo dédié. On le voit, l’USB a engendré tant de produits et de normes différents, 6 types pour 9 prises différentes au total, qu’il va être difficile d’attribuer un logo propre à chacun. Cette initiative de simplification n’en reste pas moins bienvenue et nécessaire.

