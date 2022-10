L’énergie solaire dépasse les 30% de rendement, une avancée historique

Pour la première fois, des scientifiques sont parvenus à obtenir un rendement supérieur à 30 % avec des cellules solaires. Cet exploit a été possible grâce à un tandem composé de silicone et de pérovskite. Cette avancée devrait permettre de nettement améliorer l’efficacité de l’énergie solaire et inciter à sa production de masse, tout en réduisant les coûts pour le consommateur.

À l’heure où il devient urgent de revoir notre manière de produire l’électricité, l’énergie solaire se présente comme une excellente candidate : simple à mettre en place, stratégiquement censée dans certaines régions, etc. Toutefois, un obstacle de taille barre la route à son développement : son rendement. En effet, à ce jour, la plupart des panneaux solaires ne transforment que 22 % de l’énergie solaire en énergie utilisable.

Mais cela pourrait bientôt changer, grâce aux efforts d’une équipe de scientifiques néerlandaise. Ces derniers ont réussi à développer une cellule solaire brisant la barrière symbolique des 30 %, atteignant un rendement de 30,1 %. Il s’agit d’une véritable révolution dans le monde des énergies renouvelables, qui pourrait ainsi mener à l’adoption à grande échelle de cette méthode de production.

Nos panneaux solaires seront bientôt beaucoup plus efficaces

Pour atteindre un tel résultat, les chercheurs ont développé un nouveau type de cellule solaire, composé de quatre terminaux en tandem silicone et pérovskite. Le silicone permet de capturer les rayons du soleil dans notre spectre de vision ainsi que les rayons infrarouges, tandis que la pérovskite se concentre avant sur les rayons ultraviolets. Cette disposition permet aux deux composants de travailler indépendamment, boostant ainsi la quantité d’énergie convertie.

En plus de faire la promotion des énergies vertes, cette invention aura un impact direct pour les utilisateurs, qui verront une baisse drastique sur leur facture d’électricité. En effet, cette avancée signifie qu’à infrastructures égales, il sera possible de produire plus d’énergie. Reste désormais à produire ce tandem en masse. Il s’agit de la prochaine étape des recherches de l’équipe de scientifiques.

