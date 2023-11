Les Piles débarquent sur Google Photos, de nouvelles images du Galaxy S24, c’est le récap’ de la semaine

L’organisation des images dans Google Photos sera bientôt plus pratique, le design des Galaxy S24 rappelle énormément celui des iPhone, 15 Go de stockage gratuit seulement pour sauvegarder vos conversations WhatsApp, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous utilisez Google Photos, vous serez ravi d’apprendre que les Piles arrivent bientôt dans l’application. Alors que de nouvelles images dévoilent un peu plus les futurs Galaxy S24, le stockage de conversations dans WhatsApp se complique. Enfin, on vous explique comment une IA a trouvé le moyen de produire de l’oxygène sur Mars.

Une organisation plus simple dans Google Photos

Google semble avoir commencé le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter l’expérience utilisateur et l’organisation des images dans Google Photos. En effet, un utilisateur de Reddit confirme qu’il sera bientôt possible de regrouper et ranger des clichés similaires dans un dossier grâce aux Piles. Vous pourrez donc plus facilement trier et retrouver vos photos.

Fabriquer de l’oxygène sur Mars serait possible…

C’est en tout cas ce qu’a découvert une intelligence artificielle en six semaines de travail continu. Les scientifiques ont demandé à l’IA de trouver un moyen de produire de l’oxygène sur Mars directement grâce à ce qu’il y a sur place. Selon les chercheurs, sans l’IA, il aurait fallu environ 2000 ans pour faire cette découverte. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour en savoir plus sur cette étude.

WhatsApp : stocker des conversations aura un coût

Si vous faites partie des nombreux utilisateurs de WhatsApp, vous serez déçu d’apprendre que le stockage des conversations risque de se compliquer. En effet, Google a annoncé que dès le mois de décembre, les sauvegardes gratuites des échanges seraient désormais limitées à 15 Go. Pour acheter de l’espace de stockage Google en plus, il faudra désormais débourser 1,99 euro par mois.

Galaxy S24 : un design qui ne nous est pas inconnu

C’est sur Twitter que de nouvelles images des Galaxy S24 ont été dévoilées. Dans sa publication, le journaliste Sonny Dickson nous permet de découvrir des clichés d’unités factices et d’imaginer le design des futurs flagships de Samsung. Avec ses tranches métalliques plates et ses bords carrés, le S24 rappelle fortement l’iPhone 14 Pro ou le 14 Pro Max. Côté fiche technique, on s’attend à un processeur Exynos pour le modèle standard et la version Plus, et une qualité photo impressionnante pour toute la gamme.

SpaceX devra payer presque 550 millions de dollars pour faire décoller Starship

La fusée de SpaceX pourra un jour décoller, mais le rapport de la Federal Aviation Administration révèle que ce décollage ne se fera pas sans de nombreuses conditions à respecter. Respect de l’environnement, analyses des échantillons du sol, installation d’un bouclier anti-chaleur, et versement de 548 millions seront des conditions à respecter pour que le décollage de Starship ait lieu.

Nos tests de la semaine

Medion Akoya E15423 : une expérience correcte à moins de 400 euros

Si vous souhaitez dépenser un minimum pour de la bureautique simple ou pour regarder Netflix, le Medion Akoya E15423 pourrait retenir votre attention. Si le trackpad est atroce, le clavier est assez agréable et vous apprécierez ce PC pour sa connectique complète. Attention, l’autonomie est très faible et le fil de recharge est court, donc ce n’est pas un PC idéal pour les déplacements. Côté design, le châssis en plastique et la charnière ne sont vraiment pas assez solides.

Infinity Strash Dragon Quest : 3/5 pour cette adaptation qui manque d’éclat

Infinity Strash n’est pas désagréable et il est assez bien réalisé techniquement, toutefois il cumule bon nombre de points négatifs, notamment au niveau de la narration, que nous avons trouvé particulièrement lente et hachurée. Les contenus originaux sont facultatifs, la durée de vie est trop courte et on manque de niveaux d’exploration.

Call of Duty Modern Warfare 3 : un jeu bâclé et décevant

Nous n’avons pas du tout été conquis par Call of Duty Modern Warfare 3, qui nous a notamment déçus par son scénario médiocre, son manque de rythme, ses missions répétitives et ennuyeuses ou encore son extension vendue à 70 €. Outre des cinématiques de belle qualité et de bonnes sensations de tir, il n’y a pas grand-chose à attendre de ce titre bâclé.

