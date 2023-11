Google Photos : la nouvelle organisation des images arrive, il est temps de faire du tri

La firme de Mountain View a commencé le déploiement des Piles sur Google Photos, qui va simplifier l’organisation de vos images. Celle-ci va regrouper tous vos clichés similaires, pris au même moment, dans un seul dossier, vous permettant ainsi de les retrouver plus rapidement. On vous explique comment ça fonctionne.

Voilà plusieurs jours que nous vous parlons de Piles, ou Stacks dans la langue de Shakespeare, cette nouvelle manière d’organiser ses images dans Photos. Apparue en bêta fin octobre, celle-ci repose sur un concept simple, mais terriblement efficace. Tous les clichés similaires, pris sensiblement au même moment, seront rangés dans un seul dossier, libérant ainsi de l’espace dans votre galerie.

Plus tard, nous avons appris qu’il ne serait possible d’ajouter qu’une à deux photos par piles, ce qui semble bien peu. L’idée serait alors pour l’utilisateur de choisir laquelle des deux photos il préfère, afin de la placer au-dessus de ladite pile. Toutefois, il se peut que cette photo soit fausse, ou du moins plus d’actualité. En effet, Google a visiblement débuté le déploiement de la fonctionnalité, ce qui permet d’y voir un peu plus clair.

Les Piles font leur arrivée dans Google Photos

En effet, un utilisateur de Reddit indique dans une publication avec reçu la fonctionnalité via une récente mise à jour sur son Pixel 8. Sur sa capture d’écran, on aperçoit une fenêtre de présentation qui l’informe qu’il peut désormais « regrouper automatiquement des photos similaires avec les piles d’images ». Le pop-up ajoute ensuite : « Activez les piles d’images pour organiser les photos similaires capturées au même moment ».

Sur le même sujet : Google Photos ne vous laisse pas modifier tout et n’importe quoi avec sa gomme magique, et c’est tant mieux

En outre, on aperçoit un total de 6 photos similaires sur cette pop-up, ce qui suggère qu’il sera possible de ranger plus de deux images dans une seule Pile. Pour ouvrir cette dernière, il faudra d’ailleurs cliquer sur une petite icône en haut à droit de l’image à la une. Il sera également possible de désactiver l’option depuis les Paramètres si vous ne souhaitez pas changer l’affichage de l’application. Il faudra encore attendre le déploiement global de la fonctionnalité pour confirmer toutes ces informations.

Source : Reddit