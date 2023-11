Starship : la fusée géante pourrait décoller pour la seconde fois dès vendredi, selon Elon Musk

Le prochain lancement test du Starship de SpaceX pourrait avoir lieu dès le 17 novembre, sous réserve de l'approbation réglementaire de la Federal Aviation Administration et d'autres agences.

Après de nombreux mois d’attente, Starship devrait enfin prendre la direction de l’orbite terrestre pour la deuxième fois dès cette semaine. Pour rappel, SpaceX avait lancé Starship pour la première fois au début de l’année. La fusée devait atteindre l’orbite, mais avait finalement explosé en cours de route. Pourtant, cela n’avait pas été un échec pour SpaceX, car ce premier test lui avait permis d’apprendre beaucoup de choses.

La bonne nouvelle, c’est que la fusée géante Starship de SpaceX pourrait voler à nouveau dès le vendredi 17 novembre. Selon la société, le dernier obstacle est l'obtention de l'approbation réglementaire officielle et finale de la FAA américaine avant que le vaisseau spatial de 121 mètres ne puisse décoller.

Elon Musk annonce le lancement imminent de la fusée

Cela fait de nombreuses semaines que l’entreprise attend avec impatience les conclusions de l’étude environnementale de la FAA, chargée d’évaluer l'impact du lancement sur des éléments tels que la faune et la flore des environs. L’organisme prend tellement de temps pour donner son accord que Tony Gonzales et Vicente Gonzalez, des députés américains, ont envoyé une lettre à la directrice de l'agence, Martha Williams, demandant un “examen environnemental rapide” des opérations de lancement de la société.

« Les États-Unis sont actuellement engagés dans une course à l'espace avec le reste du monde – et le gouvernement fédéral ne devrait pas entraver les entreprises publiques dans leur développement et pousser les États-Unis à rester un leader dans le domaine de l'exploration spatiale », écrivent les membres du Congrès. « Il est de la plus haute importance que le FWS (Fish and Wildlife Service) prenne sa décision en matière d'évaluation environnementale le plus tôt possible ».

Heureusement, l’attente devrait toucher à son terme, puisqu’Elon Musk a annoncé sur son compte X « Je viens d'être informé que l'approbation du lancement devrait avoir lieu à temps pour un lancement vendredi ». Si tout se passe bien, nous devrions donc assister au second lancement de Starship dès le 17 novembre prochain.

Comment va se dérouler le second vol de Starship ?

D'une hauteur de 122 mètres, Starship est la fusée la plus puissante jamais construite. Depuis son premier vol, SpaceX a pris 63 mesures correctives, conformément aux exigences de l'administration fédérale de l'aviation (FAA), et on devrait cette fois-ci au moins voir la fusée arriver en orbite terrestre.

En préparation du lancement, le chargement des ergols d'oxygène liquide et de méthane liquide commencera environ 1 heure et 37 minutes avant le décollage dans les installations Starbase du sud du Texas. Au fur et à mesure du compte à rebours, le propulseur Super Heavy et les moteurs Raptor de Starship subiront une procédure essentielle de pré-lancement, appelée refroidissement des moteurs, à T moins 19 minutes et 40 secondes. Cette étape permet de préparer les moteurs à manipuler des propergols extrêmement froids lors de l'allumage et du vol.

À T moins 10 secondes, le déflecteur de flamme s'active et les moteurs Raptor s'allument à T moins 3 secondes, une modification par rapport à T moins 8 secondes précédemment, afin de minimiser les dommages potentiels aux infrastructures. Pour rappel, le premier vol avait complètement détruit la zone de lancement, mais SpaceX s’est attelé à renforcer la structure au cours des derniers mois.

La fusée est censée décoller deux secondes plus tard. Le Q maximum, le point de pression aérodynamique maximale, est attendu 52 secondes après le début de la mission, ce qui permet de tester l'intégrité structurelle de la fusée. À 2 minutes et 30 secondes, la coupure de la plupart des moteurs (MECO) se produit, avec un démarrage de la combustion du boostback à 2 minutes et 53 secondes.

Le booster simulera alors un atterrissage dans le Golfe du Mexique vers la septième minute, prélude à de futurs atterrissages verticaux à Boca Chica. Le vaisseau poursuivra lui son voyage, et effectuera une coupure moteur à 8 minutes et 33 secondes avant de s'échouer dans le Pacifique, près d'Hawaï, à la 90e minute. Pour l’instant, on ne sait malheureusement pas à quelle heure ouvrira la fenêtre de lancement vendredi.