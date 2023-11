Starship : comment suivre le second lancement de la fusée géante d’Elon Musk en direct dès 14h ?

Cette après-midi, SpaceX va lancer sa fusée Starship pour la seconde fois, plusieurs mois après le premier lancement. Voici comment suivre le décollage en direct, qui devrait intervenir d’ici quelques heures seulement.

Les amateurs d’espace vont être ravis, puisque SpaceX se prépare à lancer pour la deuxième fois son énorme fusée Starship dès aujourd’hui, vendredi 17 novembre. Ce décollage historique pourrait bien poser les bases de la colonisation d’autres planètes, à condition évidemment que tout se passe comme prévu.

Pour rappel, SpaceX avait lancé Starship pour la première fois au début de l’année. La fusée devait atteindre l’orbite, mais avait finalement explosé en cours de route. SpaceX espère donc faire mieux cette fois-ci, même si une explosion n’est jamais un échec total. Pour ceux qui souhaitent assister en direct à cet événement capital, vous pouvez tout simplement regarder l’événement sur la vidéo ci-dessous.

Quand et comment suivre le lancement de Starship ?

Quand a lieu le second décollage de Starship ? : vendredi 17 novembre 2023, de 14 heures à 16 heures

: vendredi 17 novembre 2023, de 14 heures à 16 heures À quelle heure le live va-t-il commencer : un peu avant 14 heures (heure française)

: un peu avant 14 heures (heure française) Comment suivre le live de SpaceX : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : plusieurs heures

Le lancement est prévu dans une fenêtre de deux heures, commençant à 14 heures, heure française, depuis Starbase, l'installation de SpaceX située le long du paysage côtier du sud du Texas. L'événement promet d'être assez spectaculaire, à condition évidemment que la fusée décolle comme prévu.

Que faut-il attendre du second lancement de Starship ?

Si tout se passe bien, Starship devrait s’envoler vers l’orbite terrestre, atteignant une vitesse quasi orbitale de 28 163km/h à environ 241 km du sol. La fusée devrait ensuite commencer à redescendre vers le sol au bout d'environ 1 heure et 17 minutes de vol.

Le vol devrait durer environ 1 heure 30 minutes et se terminer par une simulation d’atterrissage de Starship dans le Pacifique, près d’Hawaï. Le booster simulera lui un atterrissage dans le golfe du Mexique dès la septième minute.

Starship et Super Heavy sont des systèmes réutilisables, mais cette fois-ci SpaceX visera un simple amerrissage dans l'océan plutôt qu'un atterrissage vertical, comme le font habituellement les premiers étages des fusées Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX. À cause de cela, SpaceX devra notamment payer 548 millions de dollars pour lancer sa fusée.