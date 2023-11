SpaceX : le vaisseau Starship décollerait en décembre, cette fois c’est la bonne

La fusée Starship de SpaceX pourrait enfin décoller pour son deuxième vol d'essai. L'agence fédérale de l'aviation américaine va bientôt donner son avis sur l’autorisation du vol, et il devrait être favorable.



Décollera, décollera pas ? Le premier vol d'essai du vaisseau Starship de SpaceX s'était terminé par son explosion, et depuis, les équipes travaillent pour préparer le second dès que possible. En août dernier, la fusée passait avec succès un test centré sur le Booster 9, son premier étage. Les réparations et améliorations s'enchaînent, et SpaceX estime être prêt pour un deuxième lancement en octobre. Nous sommes le 1er novembre 2023, l'échéance est donc passée. Encore un problème technique ? Non, beaucoup plus simple que ça : il manque l'autorisation de la FAA, l'agence fédérale de l'aviation américaine. C'est elle qui donne le feu vert.

Fin octobre justement, les représentants des grandes agences spatiales privées Blue Origin et SpaceX se sont réunis autour d'une table. Avec eux, des politiques et des membres du sous-comité sénatorial de l'espace et des sciences. La discussion tourne autour d'un sujet précis, les délais nécessaires à l'obtention d'une autorisation de lancement par la FAA. Trop longs pour les agences. Ils peuvent aller jusqu'à 135 jours, ce qui ralentit fortement leurs opérations. Visiblement, les entreprises ont été entendues.

Le deuxième vol d'essai de Starship pourrait avoir lieu en décembre 2023



Peu de temps après la réunion, la FAA s'engage à rendre rapidement un avis. Elle va autoriser (ou non) Starship à décoller pour son deuxième vol d'essai bien avant les 135 jours dont elle dispose pour le faire. Si tout se passe bien, le permis sera délivré ce mois-ci, et le vol aura lieu en décembre. Symboliquement, ce serait une belle victoire pour SpaceX, en admettant que le test soit concluant bien sûr.

SpaceX aimerait que Starship effectue deux vols cette année, ce qui est peu probable compte tenu des délais très serrés. En 2024, il y en aura plusieurs, sans plus de précision. L'une des mission devrait être un réapprovisionnement en orbite. Un Starship ravitaillera en carburant un autre Starship, directement dans l'espace.

