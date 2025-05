Microsoft affirme que ses derniers PC Copilot+ sont “plus rapides qu’un Mac”

Microsoft lance une nouvelle campagne publicitaire sur internet dans laquelle la firme met en avant les performances de ses derniers PC avec Copilot+. Des PC présentés comme “plus rapides qu'un Mac” en comparaison des MacBook Air avec puce M3 – mais aussi dans certains cas de références de la génération M4.

Microsoft poursuit son opération séduction autour des PC Copilot+ construits autour d'une puce de Qualcomm ou de chez AMD. De quoi permettre une comparaison avec les autres grands adeptes de l'architecture ARM : les MacBook de chez Apple. Alors que les PC sous ARM sont souvent perçus comme étant nettement moins rapides et endurants que leurs grands concurrents, la firme veut souligner que les derniers PC Copilot+ ont fait un énorme bond en avant en la matière.

Dans une publicité destinée aux mobiles, Microsoft affirme ainsi que ses références les plus premium sont “plus rapides qu'un Mac”. Il faut comprendre par là que Microsoft s'appuie sur des chiffres d'il y a un an pour dire, en somme, que ces ordinateurs sont plus rapides qu'un MacBook Air équipé d'une puce M3. Avec un delta de l'ordre de 50%. Une mention soutient également que les modèles les plus premium peuvent dépasser en performances certains MacBook Air M4 plus récents.

Les derniers PC Copilot+ sont-ils vraiment “plus rapides qu'un Mac” ?

On note au demeurant que la comparaison est essentiellement établie au terme d'un benchmark Cinebench. Qui ne prend donc en compte qu'une partie des métriques liées aux performances. Rien n'est dit également de l'autonomie, ce qui permet de relativiser encore davantage l'avantage comparatif mis en avant par Microsoft. On relève toutefois que, bon gré mal gré, les PC équipés d'une puce ARM rattrapent petit à petit la distance qui les séparent des Mac avec puces Apple Silicon.

Pour déboucher sur ces allégations, Microsoft s'appuie entre autres sur des tests réalisés sur des références comme le Lenovo Yoga Clim 7x (Snapdragon X Elite) et le HP OmniBook Ultra 14 avec puce AMD Ryzen AI 9 HX 375. Pour l'heure, les puces M4 de chez Apple, conservent, rappellent nos confrères de MacRumors un avantage en termes de performances par watts qui leur donnent un avantage important sur l'autonomie.