Steam Deck : la collection Halo débarque enfin sur la console de Valve

Le Steam Deck accueille de nouveaux jeux aujourd’hui. En effet, la Halo The Master Chief Collection est désormais « compatible » sur la console. Cette compilation regroupe six titres Halo, les jeux les plus célèbres du catalogue Xbox.

Pour qu’un jeu soit adapté au Steam Deck, il faut qu’il bénéficie du label « compatible » attribué par Valve. Aujourd’hui, ce sont six jeux mythiques du catalogue Xbox qui rejoignent la console portable.

La Halo The Master Chief Collection, disponible sur Steam, est désormais pleinement jouable dans de bonnes conditions sur la machine. Une vraie opportunité pour ceux qui souhaiteraient découvrir les titres les plus importants du catalogue Xbox.

Halo The Master Chief Collection, six jeux en un sur le Steam Deck

A noter que les modes solos sont disponibles sur Steam Deck, mais aussi les modes multi, ce qui signifie une compatibilité avec l’outil Easy Anti-Cheat. De quoi bien s’amuser avec ses amis dans des combats acharnés en ligne. Bref, nous avons les titres complets, tels qu’ils ont été pensés à la base.

La Master Chief Collection comprend six jeux. La première trilogie Halo, tout d’abord, qui est remise au goût du jour avec des graphismes améliorés mais aussi Halo ODST, une campagne solo qui se déroule pendant Halo 3 ainsi qu’Halo Reach, un préquel d’excellente facture. S’ajoute à cela Halo 4 (2012), chapitre qui ouvre un nouvel arc des aventures de Master Chief. Halo 5 et Halo Infinite ne sont pas inclus dans la compil.

Il n’est pas étonnant de voir ces jeux Xbox débarquer sur le Steam Deck. The Master Chief Collection n’est pas le premier titre Microsoft à tourner comme un charme sur la petite console. Sea of Thieves, le bac à sable de Rare, dispose du statut « compatible » depuis un petit moment et peut donc s’apprécier partout.

Rappelons que seuls les jeux présents sur Steam peuvent obtenir le macaron « compatible » avec le Steam Deck. Ainsi, les jeux disponibles sur l’application Xbox Game Pass ne peuvent tourner de manière optimisée. A noter que la concurrence prépare sa réponse au Steam Deck, comme Asus avec sa ROG Ally. La promesse sera de faire tourner tous les jeux de tous les lanceurs, donc tous les titres Xbox.