Android : les smartphones haut de gamme vont devoir utiliser des batteries plus grandes, voici pourquoi

Alors que les fabricants de smartphones s'apprêtent à lancer une nouvelle vague d'appareils Android phares équipés de la future puce Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, un nouveau rapport suggère que le processeur haute performance pourrait s'accompagner d'une contrepartie importante : une consommation accrue de la batterie.

La rumeur émane de Digital Chat Station sur Weibo, un leaker généralement fiable. Selon lui, trois smartphones phares non spécifiés actuellement en cours de développement et devant être équipés du Snapdragon 8 Gen 4 ont tous été dotés de batteries d’au moins 5 500 mAh.

L'auteur de la fuite affirme que cela indique que la puce Gen 4 est très gourmande en énergie, ce qui obligera les fabricants de smartphones à se tourner vers des batteries “haute densité” de plus grande capacité pour compenser la consommation élevée du processeur. Le Xiaomi 15 pourrait d’ailleurs faire partie des premiers modèles à y avoir droit. Un autre de ses messages a même évoqué la possibilité que des accumulateurs de pas moins de 6 000 mAh soient nécessaires.

Le Snapdragon 8 Gen 4 s’annonce plus gourmand en énergie

Bien que l'identité des trois appareils n'ait pas été révélée, les spéculations font état de candidats potentiels tels que le prochain fleuron de OnePlus, Oppo ou Xiaomi. Ces marques utilisent généralement la meilleure puce de Qualcomm et arrivent sur le marché peu de temps après le lancement d'une nouvelle itération des processeurs.

Alors, qu’est ce qui pourrait expliquer la forte consommation du Snapdragon 8 Gen 4 ? Certains ont avancé l'hypothèse d'un lien avec la configuration présumée du cœur du processeur de la puce. Des rapports suggèrent que Qualcomm pourrait éliminer complètement les cœurs d'efficacité et opter pour une configuration 2+6 composée uniquement de cœurs de performance et de milieu de gamme.

La suppression des cœurs à faible consommation optimisés pour les tâches de base pourrait contraindre la puce à consommer plus de jus, même au repos, si les processus simples n'ont nulle part où s'exécuter de manière efficace. Cependant, la contrepartie serait théoriquement de maximiser les performances brutes en cas de besoin.

L'augmentation de la capacité des batteries est toujours la bienvenue, bien sûr. Mais si les fuites s'avèrent exactes, les besoins en énergie du Snapdragon 8 Gen 4 pourraient se répercuter sur d'autres aspects des smartphones, tels que leur poids. Ce n'est pas l'idéal pour ceux qui préfèrent les appareils plus portables et plus faciles à transporter.