Android 9 est toujours plus populaire qu’Android 13, Android 11 en tête

Alors qu’il est disponible depuis l’été dernier, Android 13 peine encore à trouver son chemin sur tous les smartphones compatibles, malgré une forte poussée ces derniers mois. Résultat, la dernière version de l’OS est encore moins populaire qu’Android 9, pourtant sorti il y a 5 ans. Toutefois, c’est Android 11 qui occupe la première marche du podium avec 23,5 % des utilisateurs.

Sur iPhone, la dernière version d’iOS est généralement la plus populaire auprès des utilisateurs. C’est un phénomène qui s’explique simple : Apple fabrique à la fois les smartphones et le système d’exploitation qui tourne dessus, facilitant de facto sa distribution. Sur Android, les choses sont un peu plus compliquées. Google rend bien sûr ses Pixel prioritaires pour les mises à jour, laissant le reste au bon vouloir des constructeurs partenaires.

Une situation qui donne lieu à des chiffres, si ce n’est étonnant, au moins insolite. Ainsi, selon les données d’Android Studio, Android 13 est bien loin d’être la version du système d’exploitation la plus utilisée. Celle-ci est en effet présente sur 12,1 % des smartphones de l’écosystème. À titre de comparaison, même Android 9, sorti il y a désormais 5 ans, est plus populaire avec 12,3 % des utilisateurs.

Android 11 reste la version la plus populaire du système d’exploitation

Pourtant, Android 9 n’est pas la version la plus utilisée de l’OS. Ce titre revient à Android 11, déployé en 2020 et installé sur 23,5 % des appareils. Il est suivi par Android 10 (18,5 %), puis par Android 12 (16,5 %) qui vient compléter le podium. Android 13 arrive donc en cinquième position. À noter qu’Android KitKat, la 4e version du système d’exploitation, est encore installé sur 0,6 % des smartphones.

Si ces chiffres peuvent prêter à sourire, il convient tout de même de souligner la percée exceptionnelle d’Android 13 dans l’écosystème. En effet, ce dernier a plus que doublé sa part de marché depuis janvier 2023, où il était installé sur 5 % des smartphones. Les prochains mois devraient donc confirmer cette montée en puissance, tandis qu’Android 14 montrera le bout de son nez auprès du grand public. Du moins, pour les appareils qui bénéficient encore du support logiciel.