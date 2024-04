Android 15 : votre smartphone vous dira combien de temps la mémoire de stockage sera encore efficace

Une nouvelle application disponible sur Android 15 devrait vous donner des informations sur l'état de santé de la puce de stockage du mobile. Un bon moyen de savoir s’il est temps de penser à en changer.



À moins de vouloir toujours être à la pointe en la matière, il est fort probable que vous cherchiez à faire durer votre smartphone le plus longtemps possible. Au niveau logiciel, c'est déjà plus simple selon les modèles depuis que Google a annoncé vouloir fournir 7 ans de mises à jour d'Android. Cependant, rien n'assure que le mobile sera toujours opérationnel après tant d'années. Comme tout appareil du genre, il se détériore avec le temps et ses composants deviennent de moins en moins efficace.

L'idéal est donc d'avoir des indicateurs à disposition pour estimer la durée de vie restante de notre smartphone. Android 15 va le faire en affichant de nouvelles informations sur la santé de la batterie. Mais qu'en est-il de la mémoire de stockage ? Si la puce n'est plus capable d'enregistrer quoi que ce soit, pas sûr que vous souhaitiez continuer à vous servir de l'appareil. D'après les dernières informations découvertes dans la bêta 1 d'Android 15, les développeurs y ont pensé et prévoient de donner des détails utiles.

Android 15 donnera des informations sur la durée de vie restante de la puce de stockage

Dans une nouvelle application pour le moment intitulée Diagnostics de l'appareil, on note une fonctionnalité qui “renvoie la durée de vie restante du périphérique de stockage interne, sous forme de pourcentage entier. Par exemple, 90 indique qu'il reste 90 % de la durée de vie utile du périphérique de stockage“. Le but est donc d'afficher de manière claire l'état de santé de la puce servant à la mémoire interne.

Tous les smartphones ne seront pas compatibles avec cet affichage dans la mesure où chaque constructeur devront l'autoriser sur leurs smartphones. De plus, la précision des données ne sera pas la même selon les modèles. Ainsi, certains comme les Pixel de Google auront une granularité de 1 %, quand celles des autres sera de 10 %. Dans ce dernier cas, l'intérêt de la fonction sera assez limité.

